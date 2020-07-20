Короля Саудівської Аравії терміново госпіталізували: названо причину

Короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіз аль-Сауда 20 липня терміново госпіталізували із запаленням жовчного міхура.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, його помістили в лікарню в столиці країни Ер-Ріяді. Король Салман проходить медичний огляд. Інші подробиці наразі не відомі.

Через госпіталізацію 84-річного монарха відкладено візит до королівства прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Каземі.

Король Салман, хранитель найсвятіших місць ісламу, провів більше ніж два з половиною роки як спадкоємний принц і заступник прем'єр-міністра Саудівської Аравії з червня 2012 року, перш ніж стати королем. Він також обіймав пост губернатора Ер-Ріяда більше ніж 50 років.

Відзначимо, фактичним правителем найбільшої арабської монархії є син короля – 34-річний спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, який поєднує повноваження кронпринца з постом міністра оборони.

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