''Королева Instagram'': Єлизавета II здивувала Британію

Королева Великобританії Єлизавета II в 92 роки вперше опублікувала фото в офіційному акаунті королівської родини в Instagram.
Вона виклала знімок листа знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.
Для публікації фотографії королева скористалася своїм айпадом після того як побувала на виставці в Музеї науки в Лондоні, повідомляє BBC.
В опублікованому королевою пості йдеться: "У цьому листі Беббідж розповідав королеві Вікторії і принцу Альберту про свій винахід аналітичної обчислювальної машини, для якої Ада Лавлейс, донька лорда Байрона, написала перші програми".
"Сьогодні я мала задоволення познайомитися з ініціативами по навчанню дітей програмуванню, і мені видається доречним опублікувати цей пост з Музею науки, який давно підтримує розвиток техніки і надихає нові покоління винахідників", – додала Єлизавета II.
Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives , written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world's first computer pioneer, designed the "Difference Engine", of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the "Analytical Engine "upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace , a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children 's computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post , at the Science Museum which has long championed technology , innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
За своє довге правління – найтриваліше в британській історії – королева бачила безліч змін в області технологій.
У 1953 році її коронація вперше в історії транслювалася по телебаченню. Понад 500 тисяч телевізорів були продані додатково напередодні цієї історичної події. Вона також була свідком появи кольорового телебачення, мобільних телефонів та інтернету.
У 1958 році вона вперше зателефонувала по автоматичній телефонній лінії всередині країни. Вона також стала першою королевою, яка надіслала електронного листа на зорі розвитку інтернету, коли вона відвідала базу британської армії в 1976 році.
Її внучки, принцеси Беатріс і Євгенія, пояснили їй суть відеохостингу YouTube, і в 2007 році королева створила свій власний відеоканал.
Вона також особисто завантажила відео своїх відвідин штаб-квартири компанії Google в Лондоні в 2008 році.
П'ять років тому королева відправила свій перший твіт, також у ході відвідування Музею науки.
В ході того візиту вона також відкрила виставку в музеї, про яку написала в "Твіттері": "Мені подобається відкрити виставку "Епоха інформації" і я сподіваюся, що люди отримають від неї задоволення. Єлизавета R".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські ЗМІ з'ясували, коли королева Великобританії Єлизавета II планує передати правління сину - принцу Уельському Чарльзу.
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