''Королева Instagram'': Єлизавета II здивувала Британію

Королева Великобританії Єлизавета II в 92 роки вперше опублікувала фото в офіційному акаунті королівської родини в Instagram.

Вона виклала знімок листа знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.

Для публікації фотографії королева скористалася своїм айпадом після того як побувала на виставці в Музеї науки в Лондоні, повідомляє BBC.

В опублікованому королевою пості йдеться: "У цьому листі Беббідж розповідав королеві Вікторії і принцу Альберту про свій винахід аналітичної обчислювальної машини, для якої Ада Лавлейс, донька лорда Байрона, написала перші програми".

"Сьогодні я мала задоволення познайомитися з ініціативами по навчанню дітей програмуванню, і мені видається доречним опублікувати цей пост з Музею науки, який давно підтримує розвиток техніки і надихає нові покоління винахідників", – додала Єлизавета II.

За своє довге правління – найтриваліше в британській історії – королева бачила безліч змін в області технологій.

У 1953 році її коронація вперше в історії транслювалася по телебаченню. Понад 500 тисяч телевізорів були продані додатково напередодні цієї історичної події. Вона також була свідком появи кольорового телебачення, мобільних телефонів та інтернету.

У 1958 році вона вперше зателефонувала по автоматичній телефонній лінії всередині країни. Вона також стала першою королевою, яка надіслала електронного листа на зорі розвитку інтернету, коли вона відвідала базу британської армії в 1976 році.

Її внучки, принцеси Беатріс і Євгенія, пояснили їй суть відеохостингу YouTube, і в 2007 році королева створила свій власний відеоканал.

Вона також особисто завантажила відео своїх відвідин штаб-квартири компанії Google в Лондоні в 2008 році.

П'ять років тому королева відправила свій перший твіт, також у ході відвідування Музею науки.

В ході того візиту вона також відкрила виставку в музеї, про яку написала в "Твіттері": "Мені подобається відкрити виставку "Епоха інформації" і я сподіваюся, що люди отримають від неї задоволення. Єлизавета R".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські ЗМІ з'ясували, коли королева Великобританії Єлизавета II планує передати правління сину - принцу Уельському Чарльзу.

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