Королева Британії затролила туристів: що трапилося

З королевою Великобританії Єлизаветою II стався курйозний випадок, коли група американських туристів не впізнала її.

Зустріч відбулася в околицях замку Балморал. У супроводі свого охоронця Річарда Гріффіна Єлизавета II, одягнена в твідовий костюм і з хусткою на голові, прогулювалася біля шотландської резиденції англійських монархів, пише Daily Mail.

До них підійшла група американських туристів. Американці поцікавилися у неї, чи місцева вона. Королева відповіла, що у неї дійсно є будинок неподалік.

Єлизавета II Daily Mail

Потім туристи запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою. "Я – ні. А ось цей полісмен – так", – сказала королева, вказавши на охоронця Річарда, який працює на королівську сім'ю вже більше 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Великобританії завела в Instagram. Першим вона виклала знімок листа знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберту.

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