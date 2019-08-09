"Король інтернету!" У Білорусі відмовилися визнавати "Зеленського"

У Білорусі відкинули ідею перемоги на виборах президента країни такого кандидата, як нинішній глава України Володимир Зеленський.

Глава ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що в їхній країні навряд чи переможе "кандидат з інтернету", передає "Білорусь Сьогодні".

Вона додала, що у них інтернетом широко користуються не всі громадяни. На її думку світова мережа впливає найбільше на молодь, яка не схильна активно брати участь у виборах.

Однак вона визнала, що інтернет все ж впливає на політичну ситуацію, посилаючись на президентські вибори в Україні.

"Те, що інтернет впливає на вибори, добре помітно на прикладі України. Пан Зеленський взагалі не проводив свою агітаційну роботу по телебаченню, по суті, його "зробив президентом" інтернет. Саме через мережу йшли його заяви, фільми, програми, ролики і так далі", – розповіла Єрмошина.

Володимир Зеленський

Але при цьому такий сценарій в Білорусі вона виключає: "Прогнозувати, що в нашій країні "королі інтернету" виграють вибори, поки не доводиться".

Вибори президента в Білорусі відбудуться 30 серпня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив вибори в нижню палату парламенту на 17 листопада, в верхню – на 7 листопада 2019 року.

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