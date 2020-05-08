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8 травня • оновлено в 21:46
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Кордони ЄС залишаються закритими: названа рекомендована дата

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Єврокомісія рекомендувала державам, що входять до Шенгенської зони, підтримувати закритими внутрішні кордони щонайменше до 15 червня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ЄК, передає "Інтерфакс". Там пояснили, що, тоді як деякі держави роблять попередні кроки щодо пом'якшення заходів проти пандемії, "ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі".

Це, на думку ЄК, "вимагає постійних заходів на зовнішніх кордонах для зниження ризику поширення захворювання в результаті поїздок до ЄС". У Брюсселі вважають, що скасування обмежень на поїздки повинно бути поетапними, як це нагололошується в спільній європейській "дорожній карті" щодо виходу з режимів стримування пандемії.

Кордони ЄС залишаються закритими: названа рекомендована дата

"Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде поступово і скоординовано зняти, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі", – повідомляється в комюніке ЄК.

Раніше було введено обмеження на несуттєві поїздки в ЄС до 15 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть найбільш залежні від пляжного туризму Греція, Італія і Туреччина. На думку політолога Дмитра Абзалова, саме ці країни будуть намагатися повернути туристів якомога раніше.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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