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Кораблі Путіна кинулися за ударним угрупованням НАТО: всі подробиці

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Кораблі Чорноморського флоту кинулися за військовими суднами НАТО, які 28 березня увійшли в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє Національний центр управління обороною Російської Федерації. "Сили і засоби Чорноморського флоту взяли на супровід групу кораблів НАТО, яка увійшла в акваторію Чорного моря у складі трьох фрегатів УРО ВМС Нідерландів, Канади та Іспанії", – йдеться в заяві.

Водночас наголошується, що "спостереження за діями військових кораблів НАТО" здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков".

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Американський корабель "Торонто"

Американський корабель "Торонто"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
помпео идиот а трамп агент путина! на санкции путину насрать- торговли с сша ему хватает-эксперты! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Питон Каа
Питон Каа
Эх, если бы бандерлоги смогли оторвать "Гетмана Сагайдачного" от пирса, славное было бы рандеву хозяев и холопов на траверсе Одессы. Но нет, крепко приварен к причалу старик, зато не утонет ибо его чайки засрали.
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Putin Serjio
Putin Serjio
А где хваленый украинский флот? Не выходит в море из-за того, что сразу сдадутся в плен?
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