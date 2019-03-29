Кораблі Путіна кинулися за ударним угрупованням НАТО: всі подробиці

Кораблі Чорноморського флоту кинулися за військовими суднами НАТО, які 28 березня увійшли в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє Національний центр управління обороною Російської Федерації. "Сили і засоби Чорноморського флоту взяли на супровід групу кораблів НАТО, яка увійшла в акваторію Чорного моря у складі трьох фрегатів УРО ВМС Нідерландів, Канади та Іспанії", – йдеться в заяві.

Водночас наголошується, що "спостереження за діями військових кораблів НАТО" здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков".

Американський корабель "Торонто"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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