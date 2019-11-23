Корабель Росії увірвався на територію Швеції

Російський корабель порушив територіальні морські води Швеції.

Він підплив на захід від Гьотеборга, не маючи на те відповідного дипломатичного дозволу. Про це повідомляється на сайті збройних сил Швеції.

Інцидент стався минулої неділі, 17 листопада. Військові доповіли про те, що трапилося, уряду, проте характеристики російського судна не було названо.

Ілюстрація НВ

Прессекретар Збройних сил Швеції Пилип Саймон відмовився відповідати на уточнюючі запитання про корабель. "Ми внесли всю наявну інформацію до звіту, який передали в уряд Швеції", – цитує його Svenska Dagbladet.

"Оскільки у судна не було дійсного дозволу, збройні сили розцінюють це як порушення порядку доступу", – йдеться в повідомленні військових.

"Зазвичай ми не коментуємо порушення. Вони можуть бути різних видів, і це може бути державною таємницею", – заявив прессекретар міністра оборони Пітер Хультквіст.

Як писав OBOZREVATEL, у затоці Находка Приморського краю РФ вранці в суботу, 2 листопада, стався вибух газу на танкері "Залив Америка", що слідував під російським прапором. У результаті загинули три людини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.