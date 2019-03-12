"Копія "Мертвої голови!" На росТБ зчинили паніку через нововведення в ЗСУ

Російські пропагандисти гнівно відреагували на зміну шевронів 72 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. На них зображений череп і напис: "Україна або смерть".

Рупори Кремля побачили в них посилання до символіки нацистської Німеччини і звинуватили українських захисників у підтримці гітлерівської ідеології. Бурхливими обуреннями вони вибухнули в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Путіна Скріншот відео

"Підтримати моральний дух українських Збройних сил вирішили, як це часто буває в Україні, з нацистським ухилом. З нагоди дня народження Тараса Шевченка 72 механізовану бригаду ЗСУ імені Чорних Запорожців нагородили нашивками з черепами на червоному фоні. Зрозуміло, що за випадковим збігом обставин, нові нашивки — просто копія 3 танкової дивізії СС "Мертвої голови"!" — скипіла одіозна ведуча передачі, пропагандистка Ольга Скабєєва.

Нова символіка 72 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Facebook Віктора Муженка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше російські пропагандисти осоромилися безглуздим фейком про те, що воїни ЗСУ масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим воєнторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.

Також на російському телебаченні викликав бурхливу реакцію відеоролик про навчання ЗСУ. Зокрема, пропагандисти побачили в ньому посилання до фашистської Німеччини, оскільки аудіорядом для кліпу стала відома композиція Ріхарда Вагнера "Політ Валькірії".

Однак український журналіст Роман Цимбалюк розгромив таку оцінку пропагандистів. Він зазначив, що їм самим варто пошукати подібності з гітлерівцями, адже саме вони стали головними окупантами ХХІ століття.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!