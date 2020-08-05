Конкурентка Лукашенка на виборах заявила про погрози з "українського номера"

Кандидатка в президенти від опозиції та головна суперниця нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила про погрози.

Вони нібито надходили їй від невідомих осіб, які телефонували з українського номера. Про це повідомляє "Настоящее время".

Зокрема, Тихановська зазначила, що їй обіцяли проблеми, якщо вона не зніме свою кандидатуру з виборів. До того ж невідомі погрожували не тільки самій опозиціонерці, але і її дітям.

"Це був дзвінок із українського номера: "Мені просили передати, що якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є достовірна інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть до дитбудинку", – переповіла вона.

Кандидатка на пост білоруського лідера назвала такий вчинок "низьким і підлим", але вона не збирається відступати назад.

"Об'єктивних причин мене садити в тюрму або дітей забирати в дитбудинок немає. І якщо я проведу якісь заходи безпеки, то цього можна буде уникнути. Це був один аргумент на користь того, що мені варто йти далі", – додала вона.

Варто зауважити, що раніше Тихановська назвала Крим "юридично українським, але фактично – російським". Крім цього, російсько-українську війну вона охрестила "болісним питанням, яке розділяє людей".

"Мені дуже болить той факт, що в Україні була війна, що країна перейшла з однієї сторони на іншу. Це дуже болісне питання. Це питання розділяє людей і налаштовує одне проти одного", – говорила Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько висловив думку, що Світлана Тихановська могла б виграти з великим відривом у чинного глави держави Олександра Лукашенка.