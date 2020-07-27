Конкурентка Лукашенка на виборах президента Білорусі сказала, чий Крим. Відео

Юрій Сергієнко Світ 23:07, 27.07.2020

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яку називають головною конкуренткою чинного глави держави, відповіла на питання про те, чий Крим.

В інтерв'ю "Єврорадіо" вона заявила, що юридично півострів є українським, але фактично – російським (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами. Юридично Крим український, фактично – російський. Не мучте мене більше", – сказала Тихановська.

Вона зазначила, що їй "боляче через війну в Україні, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного".

Під час інтерв'ю "Медузи" Тихановську вже питали про те, чий Крим, однак тоді вона не дала прямої відповіді.

"Мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL , білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько висловив думку, що Світлана Тіхановська могла б виграти з великим відривом у чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

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