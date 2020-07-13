Тема – Россия платила талибам за убийство военнослужащих США в Афганистане, – начала выходить в Америке на самый высокий уровень обсуждения. Новым толчком в её развитии стал законопроект сенатора от Демпартии Макса Роуза, зарегистрированный им 10 июля в Конгрессе. Роуз предлагает Госдепартаменту дать экспертное заключение: следует ли Конгрессу признать безотлагательно РФ государством спонсором терроризма или пока не спешить, чтобы дать возможность им исправиться. Сенатор также хочет получить от Госдепа заключение об обоснованности признания террористическими организациями вооружённых группировок "ДНР" и "ЛНР", созданных и финансируемых Кремлём, которые в РФ называют двумя "самопровозглашёнными государствами". Но не понятно, слово "самопровозглашённый" в "великом и могучем языке" уже хорошее или по-прежнему плохое.

Если Конгресс примет законопроект Роуза к рассмотрению и внесёт в повестку своих слушаний, то у Госдепа будет 90 дней на подготовку и предоставление парламенту США отчёта-справки по данным вопросам. Если принять за точку отсчёта времени 10 июля – дату регистрации законопроекта Роуза, то этот отчёт появится в Конгрессе несколько позже 10 октября из-за поправки на получение согласия парламента для его передачи в работу Госдепу. Появится приблизительно за две недели до 3 ноября – дня голосования на президентских выборах в США. Демократическая партия инициативой Роуза явно создаёт себе в Конгрессе площадку для финальной атаки на Дональда Трампа. Она опять будет обвинять Трампа как минимум в русофилии, поскольку не удалось доказать, что в кресле президент США сидит человек, завербованный или сотрудничающий со спецслужбами РФ.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в марте 2019 г. официально сняло с Трампа обвинения в таком сотрудничестве, но не все ему поверили и, вдобавок, осадок остался. Осадок крутой, поскольку Москва со дня инаугурации старалась дать понять: Трамп – наш человек. Жириновский был первым "чекистом", который пил за здоровье президента США публично, и не на официальном приёме, а как сказали бы в СССР, – в порядке личной инициативы.

Трамп тоже время от времени подсыпал своими фразами дрожжей в этот мутный осадок, словно дразнил демократов, у которых со времён Рузвельта устойчивая репутация партии более лояльной к Москве, чем у республиканцев. В результате демократы лезли из кожи вон, стремясь доказать, что они большие противники московского авторитаризма, чем республиканцы, и "наезжали" на Трампа с удвоенной и даже с утроенной энергией. Демократам энергии придавали не только фразы Трампа и агрессивные действия Кремля, но и необходимость заделать пробоины в своём имидже, оставшиеся от неоднозначной внешней политики администрации Барака Обамы, особенно в отношении Сирии и Украины.

Трамп неожиданно не стал по этим вопросам пиариться на ошибках "папередников", в частности, утверждать, что Обама был непростительно мягок по отношению к России, как к автократии и государству-террористу. Наоборот, Трамп не подавал внешнюю политику демократов серьёзной ревизии в колких фразах, притом, что имел для этого все основания, но провёл такую ревизию на практике. Тем самым наследники Обамы были избавлены от масштабных и во многом оправданных обвинений в русофилии, зато выплеснули их по максимуму на Трампа. В Белом доме повели себя совсем не так, как следовало бы ожидать или асимметрично, как любят выражаться в Кремле, попутно выясняя, как же всё-таки правильно писать это исконно русское слово.

В результате такой "асимметрии" демократы стали относиться к России формально более критически, чем её стабильные критики – республиканцы. У многих в Украине даже возникла иллюзия, что Джо Байден, если станет президентом США, то будет не продавать "Джевелины" нам, а дарить. Возникло, вопреки тому факту, что Обама почти три года лишь обещал их когда-нибудь предоставить и с оговоркой о запрете работать из них по москалям.

Теперь благодаря газете "Нью-Йорк таймс", первой написавшей о премиях из Москвы талибам за убийство американцев, и сенатору-демократу Роузу, тема России вновь станет "вишенкой на торте" в предвыборной компании Байдена. Трамп, по логике, должен будет ответить на такой выпад как минимум внеплановыми санкциями, подобно тому, как это сделал Обама, когда проиграл выборы.

Кремлёвский философ Бородай, из числа первой волны "освободителей Донбасса", очень кстати пообещал после конституционного плебисцита в РФ, что теперь "граждан ДНР и ЛНР" уж точно и скоро примут в граждане РФ вместе с движимым и недвижимым имуществом, поскольку они поддержали "обнуление" Путина. В отчёт Госдепа заявление Бородая, вне сомнений, попадёт, вместе с самим фактом проведения этого плебисцита на территориях Украины, принуждением оккупационными властями их жителей брать паспорта РФ, а также бесконечными залежами советских и российских танков в шахтах Донбасса и всем остальным. Оккупанты шахты затапливают, но танки из них продолжают всплывать. Железо, оказывается, может быть легче воды, когда это требуется Москве.

Законопроект Роуза содержит интересное уточнение: в случае, если Конгресс признает Россию государством спонсором терроризма, то сенатор не настаивает на немедленном и обязательном использовании против неё вооруженных сил США. Это уточнение похоже на ту формулу, которой депутаты Верховной Рады любят снабжают свои законопроекты: финансирование из госбюджета для реализации не требуется. Но после их утверждения в качестве законов зачастую выясняется, что финансирование, пусть и минимальное, всё-таки требуется.

Уточнение Роуза касается только юридической территории РФ, но не "исторической территории России", о которой 21 июня заговорил Путин. Что такое эта "историческая территория" – вопрос интересный и она явно многократно меньше территории, которая юридически пока признаётся международным сообществом как территория РФ. Но это уточнение точно не касается Крыма и ОРДЛО, которые ни юридически, ни исторически Россией не являются. Так что, законопроект Роуза, когда станет законом, таки потребует финансирования из госбюджета, если использовать термин украинских законотворцев.

С чем можем и поздравить как счастливых, так и несчастных обладателей паспортов РФ в Крыму и на Донбассе. Первым в скором будущем предстоит перебраться в РФ, где они будут жить счастливо, но не долго. Похоже, их счастье будет длиться только пару месяцев по прибытию в РФ и затем прикажет долго жить. Попутно им предстоит также проверить, насколько прочна вымостка братьев Роттенбергов в Крым. Вторые останутся там, где находятся и будут жить долго и нормально, если не решат голосовать за ОПЗЖ или нечто ей подобное, когда эти территории вновь окажутся под юрисдикцией Украины. Склонность многих рабов, отпущенных на свободу, ещё достаточно долго голосовать за бывших хозяев хорошо известна не только из истории Азии, но и Европы. Такие люди, когда получают возможность выбора, умеют осложнить жизнь себе и другим, и при этом виновными у них становятся все, кроме их самих.

Через несколько дней Конгресс США, где преобладают демократы, озадачит Госдеп законопроектом Роуза. "Вишенку" положат на "торт" и отправят в духовку выпекаться на малом огне Госдепа и большом огне СМИ. С сентября огонь станут увеличивать и в канун дня голосования "торт" извлекут из духовки и доставят в Конгресс. Обсуждение "торта" продолжится и после дня голосования, чем на долгое время будет задана повестка дня для любой новой администрации в Белом доме.