Головна Новини
8 січня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Конгрес США відреагував на обстріл Іраном американських військових баз в Іраку

Читати матеріал російською

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.

Таку заяву вона зробила на фоні атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня. Відповідний її пост був опублікований у Twitter.

За її словами, Конгрес уважно стежить за ситуацією після бомбардувань американських військ, у результаті чого було вбито 26 військових.

Ненсі Пелосі закликала Трампа припинити провокації проти Ірану

Ненсі Пелосі закликала Трампа припинити провокації проти Ірану

"Ми повинні забезпечити безпеку наших військовослужбовців, зокрема припинити непотрібні провокації з боку адміністрації й вимагати, щоб Іран припинив насильство. Америка і весь світ не можуть дозволити собі війну", – написала Пелосі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
конгрес США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
4
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гриневский Александр
Гриневский Александр
Мудрые слова!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
россия москва
россия москва
Гриневский Александр, завтра она скажет другое.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги