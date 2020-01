Конгрес США відреагував на обстріл Іраном американських військових баз в Іраку

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.

Таку заяву вона зробила на фоні атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня. Відповідний її пост був опублікований у Twitter.

За її словами, Конгрес уважно стежить за ситуацією після бомбардувань американських військ, у результаті чого було вбито 26 військових.

"Ми повинні забезпечити безпеку наших військовослужбовців, зокрема припинити непотрібні провокації з боку адміністрації й вимагати, щоб Іран припинив насильство. Америка і весь світ не можуть дозволити собі війну", – написала Пелосі.

Closely monitoring the situation following bombings targeting US troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world can not afford war.