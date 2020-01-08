Конгрес США відреагував на обстріл Іраном американських військових баз в Іраку

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.
Таку заяву вона зробила на фоні атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня. Відповідний її пост був опублікований у Twitter.
За її словами, Конгрес уважно стежить за ситуацією після бомбардувань американських військ, у результаті чого було вбито 26 військових.
Ненсі Пелосі закликала Трампа припинити провокації проти Ірану
"Ми повинні забезпечити безпеку наших військовослужбовців, зокрема припинити непотрібні провокації з боку адміністрації й вимагати, щоб Іран припинив насильство. Америка і весь світ не можуть дозволити собі війну", – написала Пелосі.
Closely monitoring the situation following bombings targeting US troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world can not afford war.- Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після загибелі 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Збройні сили США, враховуючи ракетні батареї протиповітряної оборони, на всьому Близькому Сході були приведені в стан підвищеної готовності.
8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до президента Дональда Трампа через бомбандирування Іраном американських військових баз в Іраку.
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