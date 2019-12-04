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4 грудня • оновлено в 06:12
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Конгрес США прийняв переможну для України резолюцію щодо Росії і G7

1.6т
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Палата представників Конгресу США офіційно закликала не повертати Росію в G7.

Зокрема, 3 грудня була прийнята відповідна резолюція, повідомляється на сайті нижньої палати парламенту США. За документ проголосували 339 конгресменів, проти71.

У ньому присутній заклик не повертати Росію у "Велику сімку" до тих пір, поки вона не припинить окупацію суверенної території України, включно з Кримом, і свої напади на демократичні держави у всьому світі.

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"Велика сімка"

"Велика сімка"

Скріншот із відео

Результати голосування

Результати голосування

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "групи восьми", сім країн, які залишилися, узгодили ряд умов, які повинні бути дотримані для того, щоб Росії дозволили брати участь в майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов і стала проявляти ще більшу агресію в Україні і підривати демократію в інших країнах, включаючи США", – заявив автор резолюції конгресмен Альбіо Сайрес.

Нагадаємо, що черговий саміт "Великої сімки" пройде 10-12 червня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі заявляли, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
саміт G7
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
конгрес США
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Белый господин
Белый господин
Я два квартала бежала за вами сказать, как вы мне неинтересны...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Сами придумали перемогу, сами и отпраздновали
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Mega Death
Mega Death
Над этой беспомощной семеркой разве что а открытую не ржут)) Если бы Россия осталась в семёрки , не было бы Крыма, Сирии , турецкого и северного потока. Без семёрки, Россия разрушила проблемы Мадуро в Венесуэле . Зачем России эта семерка если все вопросы можно решать в диалоге с каждой страной отдельно))
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