Конгрес США прийняв переможну для України резолюцію щодо Росії і G7

Палата представників Конгресу США офіційно закликала не повертати Росію в G7.

Зокрема, 3 грудня була прийнята відповідна резолюція, повідомляється на сайті нижньої палати парламенту США. За документ проголосували 339 конгресменів, проти – 71.

У ньому присутній заклик не повертати Росію у "Велику сімку" до тих пір, поки вона не припинить окупацію суверенної території України, включно з Кримом, і свої напади на демократичні держави у всьому світі.

"Велика сімка" Скріншот із відео

Результати голосування

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "групи восьми", сім країн, які залишилися, узгодили ряд умов, які повинні бути дотримані для того, щоб Росії дозволили брати участь в майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов і стала проявляти ще більшу агресію в Україні і підривати демократію в інших країнах, включаючи США", – заявив автор резолюції конгресмен Альбіо Сайрес.

Нагадаємо, що черговий саміт "Великої сімки" пройде 10-12 червня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі заявляли, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

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