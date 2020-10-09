Конфлікт у Нагірному Карабасі: Вірменія посилила режим воєнного стану

Влада Вірменії посилили умови воєнного стану через збройний конфлікт з Азербайджаном.

Згідно з рішенням уряду, заборонені публікації які критикують або ставлять під сумнів обороноздатність Вірменії і Нагірного Карабаху, а також дії державних органів, повідомляє Armenia today.

Контроль за дотриманням нових правил доручили вірменській поліції. Правоохоронці отримали повноваження щодо усунення подібних повідомлень і відомостей, а також щодо здійснення тимчасового вилучення або накладення арешту на друкуючи прилади, радіомовні і звукопідсилюючі технічні засоби, розмножувальну техніку.

Нагадаємо, війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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