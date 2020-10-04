Конфлікт у Нагірному Карабасі почався з подачі Путіна, – Піонтковський

Азербайджан нібито пішов на військову операцію в "республіці Нагірний Карабах" зі схвалення Росії та її глави Володимира Путіна, який хотів насолити президенту Вірменії Ніколу Пашиняну.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, Москва "ненавидить режим Пашиняна, незважаючи на все його прислужництво у зовнішньополітичному плані" перед РФ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо говорити про карабаський конфлікт, я абсолютно впевнений, що Алієв [Ільхам Алієв, президент Азербайджану] почав військову операцію – у якій, із точки зору Азербайджану, є своя логіка: відновлення територіальної цілісності – зі схвального кивка Москви", – вважає Піонтковський.

Він додав, що прихід Пашиняна до влади "в результаті народного обурення проти правлячої клептократії", – "це така ж особиста образу для Путіна, як свого часу лом у дупі полковника Каддафі".

Політолог сказав, що метою Москви спочатку було дати урок режиму Пашиняна "і навіть, можливо, за сприятливого розвитку подій повернути колишніх друзів Москви до влади" – колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Піонтковський також звернув увагу на те, що риторика Алієва співпадає з "методичками кремлівських пропагандистів".

"Звичайно, один із мотивів Путіна – це подолати міжнародну ізоляцію, яка зараз намічалася після подій уБілорусі та отруєння Навального, і показати себе значущим політичним діячем.

Частково це вже досягнуто. Макрон вже телефонує Путіну і знову повторює, що без Путіна в світі неможливо вирішити ні одну геополітичну проблему. Це та людина [Макрон], яка ще кілька днів тому обурювалася, стверджуючи, що з президентом Франції не можна розмовляти як із російським селянином і так нахабно брехати йому в обличчя", – сказав політолог.

"Частково Путін своїх цілей досяг, але за рахунок нового кривавого конфлікту, який загрожує взагалі вилитися, не побоюся цього слова, у нову світову війну", – підсумував Піонтковський.

Про подробиці восьмого дня боїв між Азербайджаном і Вірменією в невизнаному Нагірному Карабасі читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Карта конфлікту OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС Вірменії заявив, що карабахські міста Степанакерт і Мартакерт 4 жовтня піддавалися ударам авіації та артилерії з азербайджанської сторони.

Цього ж дня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що хоче ввести в країну російські війська.