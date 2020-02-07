Кремль совсем неожиданно потребовал от Марин Ле Пен и её партии вернуть ему 9 млн. евро, выданные ещё в 2014 г. через Первый чешско-российский банк для участия в муниципальных выборах в декабре 2015 г. В условиях свежих санкций, введенных за нападение на Украину, Кремль экстренно искал союзников уже не только среди "левых" и нетрадиционно профинансировал "Национальный фронт" семьи Ле Пен, который имел у советских людей репутацию "неонацистов". Финансирование делалось "на вырост", так как президентские и парламентские выборы должны были пройти в 2017 г.

Финансовое вливание из РФ дало эффект: "Нацфронт" в первом туре выборов показал неожиданно настолько хороший результат, что напугал всю Францию. Поэтому во втором туре социалисты и республиканцы окончательно объединились под лозунгом – "За кого угодно, только не за Ле Пен". Соцпартия в нескольких округах даже сняла кандидатов в пользу более проходных кандидатов-республиканцев. Половина Франции уговаривала другую половину не голосовать за "Нацфронт". В итоге "Нацфронт", получил во втором туре 28% голосов и занял третье место. "Правый" список республиканцев экс-президента Саркози получил 40% голосов, "левый" список Соцпартии президента Олланда – 30%. Коммунисты и совсем "левые" вздохнули с облегчением – "Фашизм во Франции опять не прошёл".

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Если объективно, то нельзя сказать, что Москва, дав денег семье Ле Пен, выбросила их на ветер. "Нацфронт" в результате тех выборов вполне однозначно оформился как третье по влиянию политическое течение во Франции. Весной 2017 г. Ле Пен изрядно потрепала нервы многим, и не только во Франции, когда вместе с Макроном вышла во второй тур президентских выборов.

Во втором туре она получила 33,9% голосов и доказала, что около 20-25% французов согласны видеть её президентом. В июне, через два месяца, "Нацфронт" показал очень скромный результат, но всё равно увеличил число своих депутатов в парламенте с 6 до 8. Это меньше, чем у коммунистов, увеличивших число депутатов с 3 до 10 и меньше, чем у отколовшейся от них "Мятежной Франции" Жан-Люка Меланшона, сохранившей свои 17 мандатов. Личный рейтинг Ле Пен, которая в 2017 г. разругалась с отцом и исключила его из партии, это не одно и то же, что рейтинг "Нацфронта". После выборов мадам решила: с партией надо что-то делать, и в 2018 г. переименовала её в "Национальное объединение".

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По результатам выборов 2017 г. лично у Ле Пен и её партии не так уж всё и плохо. Они остались в политикуме Франции и в ближайшее время из него не исчезнут. У партии есть длинная история, устойчивый круг симпатиков и семейный бренд "Ле Пен". Племянница нынешней лидерши носит имя Марион и сдвоенную фамилию Марешаль-Ле Пен, чтобы избежать полной путаницы. Она прекрасный оратор, с 2012 по 2017 г. была депутатом парламента, пройдя по мажоритарке, но после поражения тёти на президентских выборах отказалась участвовать в парламентских и отошла от политики. Вероятно, не навсегда. В бытность депутатом состояла в парламентских группах дружбы с РФ и Кот-д’Ивуаром. В своих речах выступала за выход Франции из НАТО и за союз с Россией.

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В этой ситуации "наезд" Кремля на Ле Пен с требованием вернуть 9 млн. выглядит более чем странно. Особенно, учитывая те неприятности, которые имела партия Ле Пен, когда СМИ сообщили, что она брала деньги от Москвы на политическую деятельность, а не на разведение устриц. Эта история уже изрядно припала пылью, но Кремль решил её зачем-то отряхнуть, зная наверняка, что Ле Пен ему эти 9 млн. не вернёт. Об этом партия сразу публично заявила Кремлю, действующему через частную фирму "Авиазапчасть", выкупившую в итоге долг Ле Пен после банкротства Первого чешско-российского банка.

Судебный процесс "Авиазапчасть" против партии Ле Пен, если он начнётся, выглядит забавно, но безнадёжно для Кремля. По характеру сделки он вообще не мог рассчитывать на возврат этого кредита, тем более, что партия Ле Пен отработала его с лихвой. Портить репутацию Ле Пен "российским следом" на первый взгляд глупо, но только на первый взгляд.

Причина "наезда" на Ле Пен – текущие муниципальные выборы, голосование пройдёт с 15 по 22 марта. В 2021 г. будут ещё "областные" выборы в департаментах и в заморских регионах. Требование "Авиазапчастью" долга с Ле Пен в этой ситуации больно бьёт по её партии и является концом "романа" Кремля с мадам.

В Кремле пришли к выводу, что потенциал у мадам есть, но ограниченный, и нет смысла слишком вкладываться в неё. Стратегически даже выгодно выдать партии Ле Пен официальную справку о том, что они агенты Кремля, и попытаться этим подтолкнуть часть её электората к другому кандидату, у которого такой справки нет. На роль такого "центра притяжения" давно и активно претендует Саркози, который сейчас фактически дословно повторяет основные тезисы семьи Ле Пен.

Саркози после ухода в 2012 г. с поста президента ежегодно бывает в РФ. В 2014 г. его принял Путин в Сочи. В октябре 2015 г. он вёл переговоры с Путиным уже в Москве и заявил: "Мир не может без России". В июне 2016 г. Саркози выступил на Петербургском международный экономический форум, где призвал РФ первой и без всяких условий отменить свои контрсанкции, как более сильной стороне. Саркози собирался прилететь в Москву и в 2017 г. перед президентскими выборами, но не прилетел. Сначала, потому, что "це було б занадто", а затем он и вовсе снялся с выборов в пользу Франсу Фийона, так как проиграл тому праймериз внутри партии "Республика".

После выборов лететь в Москву не было смысла. Вдобавок в августе полиция начала следствие о возможном получении Саркози взятки от Катара в бытность президентом. Это помимо подозрений о взятках от Каддафи и древнего деле о мошенничестве при сборе средств на президентскую компанию 2007 г. Саркози – экс-президент Франции, который под следствием перманентно.

В марте 2018 г. Саркози выпустили из-под очередного ареста, а в июне он уже прилетел в Москву на финальный матч Мундиаля. В ноябре он снова посетил Москву и говорил о дружбе. В июне 2019 г. он выступал на Петербургском международном экономическом форуме и опять о дружбе. В 2020 г. выступал 15-16 января в Москве на Гайдаровском форуме и снова о дружбе.

Саркози хочет снова стать президентом, вопреки своим словам, что он не собирается возвращаться в "большую" политику после неудач на выборах 2012 и 2017 г. Это не мешало ему в январе и начале февраля колесить по большим и малым городам Франции и пожимать руки кандидатам в мэры от партии "Республика". Оппоненты и СМИ обвиняют его в "партизанском" участии в политике, вопреки словам о неучастии в ней, а Саркози оправдывается, что просто проведывает старых друзей-однопартийцев. Очень похоже, что проведывает не с пустыми руками.

Москва теперь делает ставку не на партию Ле Пен, а на партию "Республика", и в этой игре Саркози пока отводит роль "приводного ремня". По факту запущена та же схема, что и с "Нацфронтом" под выборы 2015 г. Только сейчас всё более плотно: 2020 г. – выборы мэров и в общинах, 2021 г. – "областные", 2022 г. – президентские и парламентские. Через кого поступают деньги из Москвы ни СМИ Франции, ни её полиция и спецслужбы пока не сообщали.

Задача партии "Республика" за два года оттянуть к себе группы избирателей, смежные с "Национальным объединением", усилить позиции и в 2022 г. выиграть президентские и парламентские выборы у партии Макрона "Вперёд, Республика". Это объясняет одну из причин реверансов Макрона в сторону Москвы и его уклончивый ответ на прямой вопрос в Варшаве об отношении к РФ. "Вперёд, Республика" борется с просто "Республикой" за специфический электорат. Страдает партия Ле Пен, по которой Кремль больно ударил "Авиазапчастью".

"Левые", как и Ле Пен, сейчас на обочине праздника финансирования из Москвы по той причине, что в Кремле поняли: они не могут провести своего кандидата в президенты. Не могут, сколько им денег не давай, и самые ушлые политтехнологи не могут ничего с этим сделать. Франция – это исторически страна с "левым" и республиканским уклоном в менталитете. Со времён Великой Французской революции её жители привыкли регулярно пересматривать так называемые традиционные ценности, не смотреть ни на что как на вечное и иронизировать над всем. При такой ментальности у семьи Ле Пен, сделавшей традиции своим политическим кредо, есть своя ниша в политикуме, но никогда не будет шанса занять пост президента. Разве что менталитет французов кардинально изменится или на них будут очень жёстко давить внешние обстоятельства.

Гораздо выше шансы у кого-то из левых. Но Франция – это страна, где социалисты 200 лет ругаются с коммунистами, а коммунисты сто лет как разделились на сталинистов и троцкистов. Не перестрелять друг друга сталинистам и троцкистам мешает полиция, но этот внешний фактор не может заставить их объединиться. Объединение сталинистов с троцкистами морально и политически убьёт тех и других. До роспуска СССР во Франции доминировали сталинисты, после роспуска троцкисты. Но у тех вечная проблема, – им крайне сложно договориться между собой не только о плане мировой революции, но и о планах на ближайшие выборы. В результате в президентских выборах 2017 г. участвовали 5 кандидатов от партий троцкистского толка, а в парламент кроме коммунистов прошли три троцкистские партии и ещё 11 депутатов-мажоритарщиков к ним не принадлежащих.

Примером, когда троцкисты смогли договориться между собой, служит СИРИЗА в Греции. Но во Франции такое объединение троцкистов в ближайшее время маловероятно и бессмысленно по техническим причинам: им крайне сложно не только провести своего кандидата в президенты, но и получить большинство в парламенте. В Греции СИРИЗЕ помогла особенность её законодательства, по которому партия, набравшая на выборах больше всех голосов, получает ещё и бонус в 50 дополнительных депутатских мест. Во Франции такого правила.

Кремль за пять лет таки разобрался в ситуации французского политикума и логично отодвинул на второй план финансирования всех "левых" и Ле Пен. Теперь он делает ставку на партию "Республика" и присматривается к Саркози как к новым и не совсем ему понятным партнёрам. В Украине осенью тоже будут муниципальные выборы, поэтому ждём с нетерпением предвыборные инвестиции из Москвы, которая никогда и ни нигде в выборы не вмешивается.

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