"Комусь кортить!" Лукашенко зачепили претензії Росії

Глава Білорусі Олександр Лукашенко висловив обурення заявами Росії про те, що перемога у Другій світовій війні належить їй.

Про це він сказав під час свого виступу у Брестській фортеці з нагоди урочистих заходів, передає "Белта".

"Комусь кортить, що дивно - в Росії, приватизувати цю Перемогу. Ніби й не було на війні інших", - заявив Лукашенко, додавши, що зараз стало з'являтися "все більше інформації саме на цю тему".

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"Нам ділити Перемогу - це лити воду на млин наших суперників і супротивників. Вони раді, що ми почали це діління", - додав президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський президент Дональд Трамп назвав США нацією, яка перемогла у двох світових війнах і поставила комунізм на коліна.