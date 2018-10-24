Хто хотів підірвати Обаму та Клінтонів? З'явилася перша версія

Посилаючи вибухові пристрої до офісу колишнього президента Барака Обами та до будинку екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтон, радикальні групи скоріше за все намагаються вплинути на хід проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 року.

"Наскільки я розумію, це відбувається на фоні виборчої кампанії у США, в листопаді будуть проміжні вибори до Конгресу, відповідно, це історія більше політична. І як ми бачимо, вона спрямована саме проти представників Демократичної партії, яку представляють, як Клінтони, так і Обама", - сказав у коментарі OBOZREVATEL міжнародник Андрій Каракуц.

За його словами, ці вибори багато в чому вирішальні, якщо Демократична партія отримає більшість у Конгресі, стане можливим навіть розпочати процедуру імпічменту діючого президента Америки Дональда Трампа.

"Зараз демократична партія отримує лідерство, і якщо їй вдасться отримати цю більшість у Конгресі, поточна ситуація у США буде змінюватися, і для того ж Трампа це буде важкий удар. Це лише версії, але зважаючи на те, яких саме персоналій вибрали напередодні виборів, то це дуже символічно", - пояснює Каракуц.

На думку міжнародника, якби пристрої спрацювали, це була б велика історія, яка могла б змінити хід голосування. І зрозуміло, що це б принесло більшу підтримку саме демократичним силам, говорить Каракуц.

Проте він відкидає можливість того, що такі методи могли використовувати політичні опоненти демократів на виборах у США.

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"Такі засоби можуть використовувати лише якісь радикальні рухи, і тут можуть бути які завгодно версії. У США такі методи політичної боротьби не можуть використовуватися. Це якийсь вплив ззовні, але зважаючи на контекст, так, вплив зовні, який може вплинути на хід голосування", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу підклали в поштову скриньку вибуховий пристрій.