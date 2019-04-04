|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Байден шантажував Україну: озвучені наслідки міжнародного скандалу

4.1тЧитати матеріал російською

Колишній віце-президент США Джо Байден сам зізнався в історії з шантажуванням української влади відмовою в наданні $1 млрд кредитів, якщо не буде звільнений тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін ще у 2017 році.

"Про факт того, що надання одного мільярду кредитних гарантій на початку 2016 року було обумовлено тим, що звільняється тодішній генпрокурор, це не новина. Це було відомо ще у 2017 році, і це не викликало жодного шквалу негативних емоцій, і я думаю, в американському суспільстві нормально до цього поставилися. Єдине, що були розмови про те, що донька Шокіна хотіла з цього приводу позиватися", – сказав у коментарі OBOZREVATEL американіст Микола Бєлєсков.

За його словами, Байден озвучив це журналістам уже після того, як залишив посаду віце-президента.

Новини
Трамп робить усе, як хотів би Путін - Байден

"У принципі є така філософія: поки ми надаємо кошти, а Україні загалом було надано 3 млрд доларів по кредитній лінії на 2014-2016 рр, ми маємо можливість впливати на ситуацію, якщо ви вже ці кошти берете", – пояснив він.

Джо Байден

Джо Байден

Якщо брати до уваги ті роздуми, що Байден вимагав звільнити Шокіна через розслідування ним широкомасштабної корупційної схеми газової фірми Burisma Holdings, підконтрольної Байдену-молодшому, то на думку американіста – це чорний піар, який не позначиться на екс-віце-президентові.

"Можна сто разів згадувати самого Джо Байдена, але якщо не довести, що він мав зиск від цього, то це нонсенс. Це чорний піар, і він може бути далеко не таким ефективним. І я сумніваюся, що українська історія взагалі якимось чином ударить по Байдену", – вважає він.

Новини
"Я відчайдушно схвильований": Байден назвав головну проблему України

Не бачить Бєлєсков і жодних потенційних ризиків для колишнього віце-президента США і від секс-скандалів, які спалахнули довкола Байдена.

"Щодо звинувачень у непристойній поведінці, поки що це набирає обертів, але не можу сказати, що це наразі є великою загрозою для Бадена. Але треба дивитися на розвиток подій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнення колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна може бути пов'язане зі справою компанії Burisma. Саме там у раді директорів з 2015 року працює син екс-віце-президента США Джо Байдена — Хантер.

Нагадаємо, Верховна Рада України дала згоду на звільнення Шокіна з посади генпрокурора у березні 2016 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
47
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как неожиданно))) Сколько он ваших премьерш вдул нацисты?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки