Байден шантажував Україну: озвучені наслідки міжнародного скандалу

Колишній віце-президент США Джо Байден сам зізнався в історії з шантажуванням української влади відмовою в наданні $1 млрд кредитів, якщо не буде звільнений тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін ще у 2017 році.

"Про факт того, що надання одного мільярду кредитних гарантій на початку 2016 року було обумовлено тим, що звільняється тодішній генпрокурор, це не новина. Це було відомо ще у 2017 році, і це не викликало жодного шквалу негативних емоцій, і я думаю, в американському суспільстві нормально до цього поставилися. Єдине, що були розмови про те, що донька Шокіна хотіла з цього приводу позиватися", – сказав у коментарі OBOZREVATEL американіст Микола Бєлєсков.

За його словами, Байден озвучив це журналістам уже після того, як залишив посаду віце-президента.

"У принципі є така філософія: поки ми надаємо кошти, а Україні загалом було надано 3 млрд доларів по кредитній лінії на 2014-2016 рр, ми маємо можливість впливати на ситуацію, якщо ви вже ці кошти берете", – пояснив він.

Джо Байден

Якщо брати до уваги ті роздуми, що Байден вимагав звільнити Шокіна через розслідування ним широкомасштабної корупційної схеми газової фірми Burisma Holdings, підконтрольної Байдену-молодшому, то на думку американіста – це чорний піар, який не позначиться на екс-віце-президентові.

"Можна сто разів згадувати самого Джо Байдена, але якщо не довести, що він мав зиск від цього, то це нонсенс. Це чорний піар, і він може бути далеко не таким ефективним. І я сумніваюся, що українська історія взагалі якимось чином ударить по Байдену", – вважає він.

Не бачить Бєлєсков і жодних потенційних ризиків для колишнього віце-президента США і від секс-скандалів, які спалахнули довкола Байдена.

"Щодо звинувачень у непристойній поведінці, поки що це набирає обертів, але не можу сказати, що це наразі є великою загрозою для Бадена. Але треба дивитися на розвиток подій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнення колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна може бути пов'язане зі справою компанії Burisma. Саме там у раді директорів з 2015 року працює син екс-віце-президента США Джо Байдена — Хантер.

Нагадаємо, Верховна Рада України дала згоду на звільнення Шокіна з посади генпрокурора у березні 2016 року.

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