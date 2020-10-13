Компанія, яку рекламував Трамп, зупинила випробування ліків від COVID-19

Борис Бондар Світ 23:15, 13.10.2020 Оновлено: 23:16, 13.10.2020

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупинила процес клінічних випробувань власного методу лікування COVID-19 через можливі проблем з безпекою.

Про це повідомило CNBC. Після цієї звістки акції компанії впали приблизно на 3%.

"Безпека має першорядне значення для Lilly. Нам відомо, що через надмірну обережність незалежна комісія з моніторингу безпеки даних (DSMB) рекомендувала призупинити процес", – сказала прессекретарка компанії Моллі Маккаллі.

Препарат Eli Lilly відноситься до класу препаратів, відомих як моноклональні антитіла, які діють як імунні клітини, що здатні, на думку вчених, можуть боротися з вірусом. Лікування було розроблено з використанням зразка крові одного з перших пацієнтів в США, які видужали від COVID-19. Виробники AstraZeneca і Regeneron серед інших компаній також працюють над подібним лікуванням антитілами.

Президент США Дональд Трамп раніше рекламував лікування Eli Lilly і інших американських компаній.

"У нас є ці ліки, Eli Lilly і інші, які такі гарні", – сказав Трамп, коли захворів на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Johnson & Johnson заявила, що припинила розширені клінічні випробування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

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