Компанія Moderna назвала ціну однієї дози своєї вакцини від COVID-19

Вартість вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna коливатиметься від 25 до 37 доларів. Остаточна ціна залежатиме від обсягу закупівлі.

Про це заявив глава американської компанії Стефан Бансель виданню Welt am Sonntag. На його думку, така вартість препарату справедлива.

"Це справедлива ціна, враховуючи те, у скільки системі охорони здоров'я обходиться лікування пацієнта, коли в нього розвивається важка форма COVID-19", – зазначив Бансель.

Він уточнив, що до кінця року компанія планує виробити 20 млн доз вакцини, проте в Європу в цей період буде поставлено тільки невелику частину. Водночас вакцинація препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, передбачає введення двох ін'єкцій.

Також він зазначив, що компанія зацікавлена в постачанні до Європи й досягнення домовленості – питання кількох днів.

Зазначимо, що ефективність вакцини, розробленої компанією Moderna, становить понад 94%. Імунізація передбачає два уколи з інтервалом в чотири тижні. Для створення щеплення використовували нову технологію на основі матричної РНК. Вакцина залишається стабільною за 2-8° C протягом 30 днів. Її можна зберігати до пів року за -20°C.

Раніше глава компанії Pfizer, яка також розробляє вакцину від коронавірусу, Альберт Бурла заявив, що вона може стати безплатною для всіх жителів США. 9 листопада у Pfizer заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини. Вона нібито показала ефективність у 90% випадках.

Нагадаємо, що раніше видання The Gurdian із посиланням на дослідження Morgan Stanley і Credit Suisse писало, що майбутній ринок вакцин проти COVID-19 може становити понад 10 мільярдів доларів (7,6 мільярда фунтів стерлінгів) річного виторгу для фармацевтичних компаній, хоча деякі виробники ліків пообіцяли надавати свої вакцини на некомерційній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві вакцини проти коронавірусу виявилися високоефективними, що дає надію на швидке закінчення пандемії. Усього розробленням займаються чотири компанії: Moderna, Pfizer і BioNTech, AstraZeneca і Оксфордський університет, Johnson & Johnson.