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7 листопада • оновлено в 09:18
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Комітет ООН підтримав резолюцію Росії щодо контролю над озброєннями: у чому суть

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Перший Комітет ООН із питань роззброєння і міжнародної безпеки ухвалив запропоновану Росією резолюцію про зміцнення і розвитку системи договорів та угод щодо контролю над озброєннями.

Жодна держава не проголосувала "проти" укладення договору, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, резолюцію підтримали 174 країни, враховуючи США, ще п'ять від голосування утрималися — це Колумбія, Грузія, Палау, Судан та Україна

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Комітет ООН підтримав резолюцію Росії щодо контролю над озброєннями

Комітет ООН підтримав резолюцію Росії щодо контролю над озброєннями

Зокрема, в резолюції, авторами якої виступають Росія, Китай, Сирія, Білорусь, Ангола, Болівія, Бурунді, Венесуела, Камбоджа, Куба та Нікарагуа, міститься "заклик продовжувати зусилля про зміцнення системи договорів і угод щодо контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження".

"Повне і суворе здійснення державами-членами чинних договорів і угод, учасниками яких вони є.., роблять внесок у поліпшення відносин між державами і зміцнення чинної системи таких договорів і угод, а також міжнародного миру й безпеки", — наголошується в тексті документа.

Крім цього, в ньому міститься прохання до генерального секретаря ООН — продовжувати надавати допомогу, яка може знадобитися для захисту цілісності договорів і угод щодо контролю над озброєннями.

Зазначається, що ухвалена резолюція в грудні обговорюватиметься на пленарному засіданні Генасамблеї ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Білому домі, заявив, що Штати разом з Росією, Китаєм і, можливо, ще декількома країнами мають намір укласти нову угоду в сфері контролю над озброєннями. "Ми зараз працюємо над контролем з озброєнь. Ми ведемо справи з Китаєм, ми ведемо справи з Росією", — наголосив американський лідер.

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Тема
озброєння
Місце
США
Теги
зброя ООН
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
ПОЗОР США, ВАШИНГТОН В ИСТЕРИКЕ, МОСКВА МОЩНО ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ООН
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