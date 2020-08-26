Комісар ЄС пішов у відставку через порушення карантину в Ірландії

Комісар Європейського Союзу Філ Хоган з торгівлі подав у відставку після того, як відвідав гольф-компанію за участю 80 осіб в ірландському готелі.

Це є грубим порушенням карантинних обмежень в країні, пише "Інтерфакс-Україна".

Його вчинок привів до політичного скандалу. Днем раніше представник Єврокомісії Дана Спінант заявила, що глава виконавчої колегії ЄС Урсула фон дер Ляєн вивчить дії Хогана під час його поїздки до Ірландії.

Комісар приніс публічні вибачення. Він пояснив, що сподівався на дотримання всіх епідеміологічних норм організаторами заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після участі в цьому ж заході у відставку пішов міністр сільського господарства Ірландії Дара Каллеарі.

Чиновник пробув на посаді лише 37 днів.