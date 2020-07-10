Команда з ВООЗ полетіла в Китай розслідувати походження COVID-19

Антон Малиновський Світ 21:36, 10.07.2020

Передова група з Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушила до Китаю, щоб зайнятися розслідуванням походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це заявила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс, передає Reuters. За її словами, вони вилетіли до Китаю в п'ятницю, 10 липня. У команді вчених є експерт по здоров'ю тварин, який повинен визначити, чи передався вірус людині від тварини і якщо так, то від якої.

"Ми знаємо, що він схожий на віруси кажанів, але чи була в цьому ланцюжку проміжна ланка? На це питання нам ще потрібно відповісти", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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