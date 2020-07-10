Команда з ВООЗ полетіла в Китай розслідувати походження COVID-19
Вчені з ВООЗ вирушили в Китай дослідити походження COVID-19.
Передова група з Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушила до Китаю, щоб зайнятися розслідуванням походження коронавірусу SARS-CoV-2.
Про це заявила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс, передає Reuters. За її словами, вони вилетіли до Китаю в п'ятницю, 10 липня. У команді вчених є експерт по здоров'ю тварин, який повинен визначити, чи передався вірус людині від тварини і якщо так, то від якої.
"Ми знаємо, що він схожий на віруси кажанів, але чи була в цьому ланцюжку проміжна ланка? На це питання нам ще потрібно відповісти", – заявила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин в китайському місті Ухань. В результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженого раніше людини, а не від кажанів.
При цьому команда дослідників з Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В Інституті вірусології Ухань заявили, що у них є три живих штаму коронавірусу від кажана, але жоден з них не відповідає COVID-19. Таким чином там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" з їх лабораторії.
Влада Китаю підтримали ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19, однак поставили свою умову.
Після Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.