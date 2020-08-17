Команда Тихановської закликала завдати "економічного збитку" Лукашенку. Відео

Команда лідерки опозиції в Білорусі Світлани Тихановської закликала до страйку, щоб довести президентові Олександру Лукашенку, що "повернення назад не буде".

Із таким зверненням виступила керівниця штабу Марія Мороз, заявивши, що для нинішньої влади "зрозуміла тільки мова сили і конкретного економічного збитку".

"Для того, щоб жити в своїх палацах і мільйонних котеджах, їм потрібні гроші. Для того, щоб звозити на провладний мітинг людей з райцентру, їм потрібні гроші. Для того, щоб оплачувати ОМОН, їм потрібні гроші. Зрештою, ми повинні показати їм, що не будемо оплачувати все це зі своєї кишені", – заявила Мороз.

Вона закликала працівників підприємств вибирати своїх представників і звертатися до координаційної ради команди опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про звільнення Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси "стоятимуть на колінах", якщо "втратять" його.