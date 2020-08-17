Команда Тихановської закликала нанести "економічного збитку" Лукашенку. Відео

Команда лідера опозиції в Білорусі Світлани Тихановської закликала до страйку, щоб довести президентові Олександру Лукашенку, що "повернення назад не буде".

З таким зверненням виступила керівник штабу Марія Мороз, заявивши, що для нинішньої влади "зрозуміла тільки мова сили і конкретного економічного збитку".

"Для того, щоб жити в своїх палацах і мільйонних котеджах, їм потрібні гроші. Для того, щоб звозити на провладний мітинг людей з райцентру, їм потрібні гроші. Для того, щоб оплачувати ОМОН, їм потрібні гроші. Зрештою, ми повинні показати їм, що не будемо оплачувати все це зі своєї кишені", – заявила Мороз.

Вона закликала працівникам підприємств вибирати своїх представників і звертатися до координаційної ради команди опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

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