Колонія скасовується: у Манафорта з'явився високопоставлений захисник

Колишній голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не буде переведений до в'язниці на острові Райкерс.

Минулого тижня прокурори Манхеттена були здивовані, отримавши лист від другого за величиною співробітника правоохоронних органів в країні із запитом у справі Манафорта, пише The New York Times.

"У листі Джеффрі А. Розена, нового головного заступника генерального прокурора Вільяма П. Барра, вказувалося, що він стежить за тим, де буде знаходитися містер Манафорт в Нью-Йорку. А потім, в понеділок, співробітники федеральних в'язниць заявили прокуратурі округу Манхеттен, що 70-річний містер Манафорт не піде в Райкерс", - пише ЗМІ.

Пол Манафорт The New York Times

Замість цього Манафорт чекатиме свого судового розгляду у федеральному ізоляторі на Манхеттені або в федеральній в'язниці Пенсільванії.

Високопоставлений чиновник Міністерства юстиції сказав, що міністерство вважає, що повождення з Манафортом було доречним, але кілька колишніх і нинішніх прокурорів вважають, що рішення було вельми незвичайним. Більшість федеральних ув'язнених, яким пред'явлені звинувачення в штаті, містяться на острові Райкерс.

Острів Райкерс NBC New York

Як повідомляв OBOZREVATEL, Манафорта збиралися відправити на острів Райкерс - найбільшу колонію в світі, де він повинен був міститися в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планували на 6 червня.

Зараз 70-річний Манафорт знаходиться у в'язниці суворого режиму в штаті Пенсільванія. куди його перевели в середині квітня з в'язниці в Олександрії, (штат Вірджинія).

Нагадаємо, 13 березня колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на екс-резидента України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним з лобістською діяльністю в Україні.

Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією.

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