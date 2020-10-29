Колишня Кім Чен Ина підібралася до влади в КНДР – ЗМІ

Колишню кохану лідера Північної Кореї Кім Чен Ина – співачку Хьон Сон Воль останнім часом все частіше стали помічати на стороні диктатора. Це породило чутки про те, що вона взяла на себе обов'язки, які раніше виконувала його молодша сестра Кім Йо Чжон.

Як пише The Times, 43-річна солістка жіночого гурту Moranbong Band часто супроводжувала 36-річного Кіма в офіційних поїздках і на військовому параді в жовтні. Журналісти припустили, що жінка "узурпувала" в очах верховного лідера його родичку, яка, як передбачалося, могла в майбутньому зайняти його місце у владі.

Зазначається, що 10 жовтня солдати Корейської народної армії пройшли маршем через центр Пхеньяна, демонструючи свою військову міць, враховуючи міжконтинентальні балістичні ракети. Водночас саме Хьон проводила високопоставлених осіб до їхніх місць і забирала квіти, подаровані північнокорейському лідеру – ролі, які раніше виконувала Кім Йо Чжон, яка на параді сиділа з нижчими посадовими особами.

Відомо, що Хьон Сон Воль ще й членкиня центрального комітету правлячої Робочої партії країни, главою якої є і сам лідер КНДР. А Кім Йо Чжон, пише видання, була поза увагою громадськості вже більше місяця, що викликало побоювання, нібито її успіх "зайшов занадто далеко" для Північної Кореї.

"Схоже, Хьон Сон Воль взяла на себе деякі з завдань, які виконувала молодша сестра Ина, 32-річна Кім Йо Чжон, яка швидко стала популярною на початку цього року, в той час як його дружина, 31-річна Лі Соль Джу, залишилася без уваги", – йдеться в повідомленні.

За даними південнокорейської розвідки, у Хьон і Кім Чен Ина виникли романтичні стосунки ще в кінці 2000-х – після того, як він повернувся з елітної приватної школи в швейцарському місті Берн. Пізніше вони були припинені на вимогу попереднього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра – батька Кім Чен Ина. ЗМІ Південної Кореї писали про те, що північнокорейський диктатор частот був присутній на концертах Хьон Сон Воль. Також ходили чутки, що пара продовжувала стосунки, незважаючи на те, що в обох є подружжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина лідера Північної Кореї Кім Чен Ина жодного разу не з’явилася на публіці з січня цього року, що породило багато різних чуток. Журналісти назвали три версії відсутності Лі Соль Чжу в публічному просторі.