Колишня дружина Трампа про його поразку: він ненавидить бути невдахою

Колишня модель і ексдружина чинного президента США Дональда Трампа Івана Трамп розповіла, що той не любить програвати, тому буде битися за результати виборів.

71-річна жінка заявила в інтерв'ю People, що її колишній чоловік врешті-решт повинен визнати, що програв.

"Я не думаю, що у нього є вибір. Він ненавидить бути невдахою, у цьому я впевнена. Але якщо він програє, значить він програє. У нього багато грошей, є багато місць, де можна насолоджуватися життям", – сказала вона.

Івана зізналася, що втомилася стежити за перегонами і хоче, щоб як Дональд, так і їхні троє спільних дітей "видихнули" і зі спокійною душею почали "нормальне життя".

"Я просто хочу, щоб з усім цим було покінчено, так чи інакше. Мені дійсно все одно", – зазначила ексдружина Трампа.

За її словами, троє дітей від колишнього чоловіка – 42-річний Дональд-молодший, 39-річна Іванка та 36-річний Ерік – почуваються "відмінно", але вона не може дочекатися, коли вони поїдуть із Вашингтона.

"Я просто хочу, щоб вони могли жити своїм нормальним, не "вашингтонським" життям. У Нью-Йорку або десь ще. Я думаю, їм сподобалося бути поруч із Дональдом, брати участь у виборах і стежити за тим, що станеться, але тепер, слава Богу, все скінчено", – підкреслила Івана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп, який програв вибори Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.

"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробимо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп у Twitter 10 листопада.