Колишній президент Швейцарії помер від ускладнень COVID-19

У Швейцарії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер Флавіо Котті. Він був президентом і віцепрезидентом країни, а також очолював МЗС і МВС.

Котті помер 16 грудня в лікарні міста Локарно у віці 81 року, пише The Guardian.

На смерть політика відреагував міністр закордонних справ Іньяціо Кассис. "З великим жалем дізнався про смерть Флавіо Котті", – зазначив він.

Котті почав політичну кар'єру в 1964 році, коли був обраний до міської ради Локарно, а потім – до Великої ради кантону Тічино.

Також він був членом Національної ради Швейцарії. У 1981-1983 роках очолював Християнсько-демократичну народну партію Тічино, а потім – Швейцарії.

У 1986 року Котті обрали в уряд, де він встиг побувати міністром внутрішніх справ і міністром закордонних справ.

У 1990 і 1997 роках був віцепрезидентом Швейцарії, а в 1991 і 1998 роках – президентом.

За швейцарським законодавством посаду президента протягом року займають всі міністри в уряді шляхом ротації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня від наслідків коронавірусу помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Йому було 94 роки.