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ПолітикаЕкономіка

Колінопад: росіяни знову принизилися перед Путіним. Відеофакт

2.2тЧитати новину російською

У місті Сочі ошукані пайовики, які вклали свої кошти в будівництво житлових комплексів, стали на коліна перед камерою, щоб вимолити допомогу в президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами людей, таким чином вони хочуть продемонструвати свій жест відчаю через те, що не можуть достукатися до глави держави для вирішення проблеми. Відео з акцією, що принижує людську гідність, опублікував журналіст Олександр Тверськой на своїй сторінці у Facebook.

"О, вони знову на колінах перед Путіним. Тепер у Сочі. Яка нудна та одноманітна кріпацька держава", - підписав він його.

Користувачі соцмережі також висловили своє обурення поведінкою жителів Сочі та залишили під постом безліч коментарів зі стьобом та засудженням.

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"В Україні люди опускаються на коліна перед загиблими захисниками Батьківщини. У Росії на колінах просять щось у царька, а загиблих ховають як собак, потайки", "Ніхто Росію на коліна не поставить!!! Вона сама на них стане!", "Країна встала з колін, а народ став на коліна. Добрий чарівник Путін","І Ви чекаєте від цього ̶н̶а̶р̶о̶д̶у населення революції? Так вони собі скоріше нового тирана знайдуть, ще гіршого від цього. Країна рабів","Бидло!","Колінопад" , "Погода дозволяє, нехай стоять і чолом не забувають бити", "У скрепних новий флешмоб", "Холопський флешмоб", "Путін підняв Росію з колін і поставив раком", - пишуть люди.

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Росіяни впали на коліна перед Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібна колінопреклонна акція відбулася у Єкатеринбурзі. Приводом для принизливого звернення людей до Путіна також стала афера недобросовісного забудовника.

Особи
Володимир ПутінОлександр Тверський
Місце
РосіяСочі
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Ну это просто капец какой то и они еще там что то вякают по поводу Украины,где комментарии Шевченко Олег?
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