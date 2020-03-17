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17 березня • оновлено в 16:53
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Коли всі українці повернуться з Єгипту: названо терміни

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Українців, які застрягли на курортах Єгипту через карантин у зв'язку з коронавірусом, евакуюють додому протягом наступних трьох днів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. Там запевнили, що зараз у Шарм-ель-Шейху перебуває український консул, який підтримує постійний зв'язок із представництвами туроператорів.

"Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм-ель-Шейх і Хургада є повністю контрольованою. Йдеться насамперед про туристів, які мали повернутися сьогодні або раніше. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну", – йдеться у заяві МЗС.

Коли всі українці повернуться з Єгипту: названо терміни

Також у відомстві ще раз закликали співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок за кордон. Йдеться навіть про ті випадки, коли туроператори або авіакомпанії все ще продовжують продавати подорожі за привабливими цінами.

У МЗС наголосили, що вранці 17 березня майже 1,5 тисячі українців вже повернулися додому з Шарм-ель-Шейху.

Зокрема, в київський аеропорт "Бориспіль" прибуло 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Ще два літаки прибули до Львова, один – до Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет Шарм-еш-Шейх
Теги
туризм Міністерство закордонних справ України евакуація літак
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