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28 квітня • оновлено в 15:57
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Коли світ позбудеться COVID-19: вчені прорахували точну дату

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Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може повністю закінчитися 26 листопада 2020 року. Однак її зниження до мінімуму можливе вже до 29 травня.

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Такий прогноз озвучили вчені із Сінгапуру, повідомляється на сайті Data-Driven Innovation Lab. Згідно з оприлюдненим графіком, пік пандемії нібито минув наприкінці березня, до 29 травня людство впорається з 97% відсотками випадків, а решта 3% зараження розтягнуться в часі до 26 листопада.

Прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу у світі

Прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу у світі

Data-Driven Innovation

Прогноз базувався на основі даних щоденного моніторингу нових випадків інфікування. В його основу лягла так звана модель SIR, яка враховує кількість людей, схильних до ризику зараження, вже заражених і тих, хто одужав.

Вивчаючи статистику цих показників із різних країн світу, вчені змогли оцінити криву життєвого циклу пандемії і спрогнозувати її останній етап.

Водночас аналітики акцентували увагу на тому, що це тільки прогноз і він може бути неточним. Тому ставитися до нього потрібно з обережністю. Адже надмірний оптимізм може послабити дисципліну і контроль над поширенням коронавірусу.

Пандемія коронавірусу у світі

Пандемія коронавірусу у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Сінгапур
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