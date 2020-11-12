Американська сага триває. Ім'я переможця на президентських виборах відомо - Джозеф Байден. Але його перемога повинна бути сертифікована окремими штатами і підтверджена колегією виборців. Так себе підстраховує американська система, доводячи справу майже до абсурдності.

А поки 45-й американський президент Трамп не збирається поступатися Байдену Білим Домом, сподіваючись відсудити у нього перемогу. Хоча в успіх затії вже не вірять навіть його соратники.

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Американская система доказала, что способна обеспечить перевыборы власти. Теперь ей придется пройти через испытание кризисом транзита.

До 20 января 2021, когда новый президент США должен вступить в должность, Америке предстоит пережить немало тревожных минут. Трамп готов оставить после себя минное поле, чтобы с удовольствием следить, как на нем будет подрываться его преемник: "Если не я, то хоть потоп!"

Мир не спит ночами, следя за американской рулеткой не из-за пустого любопытства. Мир не спит, ибо зависит от Америки. Эта страна - стержень глобального порядка. Америка чихает, а мировое сообщество отвечает конвульсиями.

Между тем, американские выборы - не только борьба двух очень пожилых людей за власть. Мы увидели столкновение двух моделей развития – национал- консерватизма и либерального глобализма. Столкновение превращается в социальный, расовый, гендерный конфликт. Америка, растерявшись, остановилась. Вместе ней застыл и остальной мир.

Ирония в том, что Соединенные Штаты Америки были сплоченным обществом с четкой траекторией в период противостояния с СССР. После ухода Советского Союза казалось, что наступает эпоха Американского Порядка. Но вдруг в зените своего могущества Америка начала терять драйв. В последнее десятилетие США начали сбрасывать с себя мировую ответственность, уползая в раковину. Оказалось, что гегемонизм- тяжелая ноша.

Трамп завершил бегство, провозгласив принцип "Америка Превыше Всего". Что означает: "Мы плюем на всех и гори все огнем!"

Поражение Трампа не означает уход со сцены консерватизма в национал- популистской обертке. Около 70 млн американцев, проголосовавших за Трампа, остаются базой для курса "а нам плевать!" Американские наблюдатели предостерегают, что новый лидер консерватизма может оказаться более подготовленным к власти, чем Трамп.

Америка оказалась перед выбором, который она не может сделать. Выбор одного направления означает углубление раскола. Победа одной силы усилит сопротивление другой. Поэтому Байден стоит перед задачей построить мост между двумя враждующими Америками.

Байден уже дал понять, что будет двигаться к середине, заимствуя идеи как левых, так и трампистов. Так, он заговорил о "внешней политике для среднего класса", которая должна создавать условия для благосостояния обычного американца, а не для разжиревших корпораций. А это порождает угрозу для неолиберализма и глобализации. Сегодня, говорят советники Байдена, глобализация работает на Китай и "Америка не должна повторять глупости про свободное движение капитала и товаров".

Еще одна идея Байдена- укрепление демократии, но не счет экспансии, а через укрепление институтов внутри страны и консолидацию либерального сообщества. Отсюда его идея "Саммита Демократий".

Байдену придется прислушиваться к левым прогрессистам.Так, они выступают за международное атитрастовское законодательство и ликвидацию офшоров. Они хотят, чтобы мир принял America’s Foreign Corrupt Practices Act. Можно себе представить, какое сопротивление вызовут попытки пойти по такому пути у бизнеса, привыкшего оперировать в "серых" налоговых зонах и у западной элиты, которая обслуживает интересы клептократических государств.

Байден говорит, наконец, о возврате США к мировому лидерству:"Как нация, мы должны доказать миру, что Соединенные Штаты снова готовы к лидерству". Но советники уточняют: речь идет всего лишь о стремлении быть первым среди равных. Короче, лидерство без диктата.

При расколе в демократической партии и влиянии республиканцев в Конгрессе стать новым Рузвельтом Байдену будет сложно. Ему придется работать со связанными руками. Но если ему удастся стать психотерапевтом, который смягчит ожесточенность политической борьбы в стране, это будет уже удача.

А если все же невероятное и почти невозможное: Трамп остается?! Тогда будем надеяться, что Америке удастся преодолеть конфликт своих двух непримиримых половин и не пойти вразнос.

Пока Америка лечит свои внутренние травмы и разбирается с собой, мир будет трясти.

Времени у Америки для переосмысления себя и консолидации немного. Ибо Китай- единственная цивилизация, которую не остановила пандемия, будет заполнять вакуум. Причем, у Китая больше инструментов влияния, чем было у Советского Союза. Китай действует искуснее, проникая в поры западного общества и опутывая его экономической зависимостью.

Впрочем, Америка не первый раз проходит через кризисные времена. И каждый раз она выходила из них, подтвердив способность себя регенерировать. "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные,“ — говорил Черчилль.

Америка вряд ли найдет самоутверждение в изоляции. Глобальное лидерство стало способом ее существования. Так же, как державность является способом существования Русской Системы. Но Америке предстоит вернуть доверие мира, включая ее союзников. Сегодня положительно относятся к Америке только 24% бельгийцев, 26% немцев, 31% французов, 41% британцев.

А что ожидать России от Америки, которая ищет свою истину? Недоверие друг к другу, отсутствие серьезных общих интересов, слабость экономической заинтересованности – все это не дает оснований говорить о возможности потепления в наших отношениях. "Нормальность" этих отношений - это способность Москвы и Вашингтона контролировать взаимное недоверие, не доводя дело до конфронтации. Такова "нормальность" при любых американских президентах.

Худшее, что мы можем придумать- дразнить Америку гопничеством.

Самое меньшее, чем Америка может ответить - это вводом в действие своих отложенных "санкций из ада". Такие нации в момент, когда они проходят через испытания, не стоит раздражать.

Для России наступает сложный момент. Не потому, что Соединённые Штаты Америки собираются с Россией враждовать. А потому, что Россия больше не является для Америки приоритетом. Проблема в том, что через отношения с Америкой Россия обеспечивает свое самоутверждение. И как тут избежать закомплексованности?!