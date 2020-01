"Коли приберете тризуб?!" Україна висунула Британії жорстку вимогу

Посольство України у Великобританії вимагало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки.

Про це дипломати повідомили у Twitter, вимагаючи відповіді від британського уряду.

"І все ж немає чіткої відповіді на просте запитання: коли український тризуб, конституційний національний символ і Герб України, приберуть із посібника з екстремізму. Очікуємо на додаткове уточнення від британської сторони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після скандалу із внесенням тризуба до посібника з протидії екстремізму Великобританія заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side @TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH