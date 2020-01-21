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21 січня • оновлено в 11:36
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"Коли приберете тризуб?!" Україна висунула Британії жорстку вимогу

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Посольство України у Великобританії вимагало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки.

Про це дипломати повідомили у Twitter, вимагаючи відповіді від британського уряду.

"І все ж немає чіткої відповіді на просте запитання: коли український тризуб, конституційний національний символ і Герб України, приберуть із посібника з екстремізму. Очікуємо на додаткове уточнення від британської сторони", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що після скандалу із внесенням тризуба до посібника з протидії екстремізму Великобританія заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Великобританія
Теги
Герб України посол скандали
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
сосите дальше фанаты заднеприводного пи.дораса сопли
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4
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Считается, что официальный герб страны несёт важное судьбоносное содержание для всего государства в целом. Почему-то НИ ОДНО государства не имеет своим гербом кухонный или столовый предмет и только у нас в Украине вилка считается объектом почитания и символом государственности. Стоит всё же подумать о том, что куда более КРАСИВЫМ гербом для Украины мог бы стать СНОП ПШЕНИЦЫ, ВЕТКА КАЛИНЫ, ЛЕТЯЩИЙ АИСТ или ещё что-то подобное. Разве может быть что-то хорошее у страны, чей герб является копией трёхзубой большой вилки, которой махают ЧЕРТИ в аду?
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6
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Штуцер Лёва, Лучше бежащий Крым ..
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2
1
фил филька
фил филька
королева англии уже на миротворце?)
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7
0

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