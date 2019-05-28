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"Коли Наташі Корольовій?" Захарова пожартувала про рішення Зеленського щодо Саакашвілі

4.1тЧитати матеріал російською

Речник МЗС Росії Марія Захарова уїдливо відреагувала на новину про повернення українського громадянства екс-президенту Грузії, колишньому губернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі.

Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 28 травня. Їдким коментарем з цього приводу скандальна дипломат країни-агресора вибухнула на особистій сторінці у Facebook.

"Зеленський повернув громадянство України Міхеїлу Саакашвілі. Може, Наташо Корольова, тебе теж пустять на історичну батьківщину? У тебе ж побільше прав, ніж у Саакашвілі", – написала Захарова, намагаючись безглуздо пожартувати.

Новини
Путін закликав Зеленського повернути громадянство Саакашвілі

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, 10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку зі вчиненим правопорушенням.

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Особи
Марія ЗахароваМіхеїл СаакашвіліВолодимир ЗеленськийНаташа Корольова
Місце
Росія
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
А кто из них в Мыловарце прописан?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Чем больше клоунов,тем веселее в Укро-цирке
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Садовой настоял!
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