Колесниковій висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади в Білорусі
Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій висунули звинувачення в публічних закликах до захоплення влади.
Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Білорусі. Зараз вона знаходиться під вартою.
Слідчі пред'явили Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та Інтернету) КК Білорусі.
Раніше адвокатка Колесникової Людмила Казак розповіла Радыё Свабода-Беларусь, що її підзахисну помістили в СІЗО №8 Жодіно.
"Її перевели вчора ввечері, але мені не повідомили причини", – сказала Казак.
Адвокатка двічі бачилася з Колесниковою, в тому числі на допиті. Вона збирається в СІЗО Жодино, щоб знову побачитися зі своєю підзахисною.
Подробиці першого допиту Колесникової адвокатка повідомити не змогла, оскільки підписала договір про нерозголошення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 вересня стало відомо, що в центрі Мінська нібито викрали членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.
Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що 8 вересня Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.
Разом із тим провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також зазначалося, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.
Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.
Батько Марії Колесникової заявив, що його доньку затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську.
Марія Колесникова, яку утримують в одному з СІЗО Мінська, зажадала зареєструвати кримінальні виробництва відносно співробітників КДБ і ГУБОПіК, які надавали на неї тиск.