Мария Колесникова безусловно доказала, что насильно выдворить за границу невозможно, если только нет предварительной договоренности с принимающей стороной. Насколько я понимаю, она не только порвала свой загранпаспорт, но и вышла из машины непосредственно перед пересечением границы. Молодец! Ее два спутника "под давлением" покинули Беларусь, как прежде Тихановская, Ковалькова, Латушка и другие лидеры или участники протеста. Стоны и причитания эмигрировавших оппозиционеров о том, что их "вынудили", "выдавили" и "заставили" уехать абсолютно девальвированы поступком Колесниковой. Кто по-настоящему хочет остаться в своей стране и продолжать сопротивление, тот это делает.

Колесникова, я думаю, становится безусловным лидером протеста в силу своих замечательных личных качеств, которых, увы, лишены ее бежавшие за границу коллеги по КС. Смелость, стойкость и последовательность – очень важные человеческие качества в такие трудные времена, какие сейчас переживает Беларусь.

При этом, однако, не надо забывать, что политик характеризуется не только чертами своего характера и общественным поведением, но и целями, которые он провозглашает. Похоже, что "технологически" Мария Колесникова оснащена по полной программе и она становится настоящим лидером протестного движения. Однако ее политическая программа, взгляды на будущее Беларуси и что весьма существенно – на взаимоотношения с российской властью, остаются в тумане недомолвок и недосказанности. Поиск контактов с российским послом в Минске, навязчивая идея диалога с Лукашенко, реверансы в сторону Москвы и причастность к российским банковским структурам в Беларуси указывают на опасность коллаборационизма с путинским режимом, что никак не послужит делу демократии в стране. Позитивная политическая программа у нее, как впрочем и у других лидеров протеста, отсутствует или не озвучивается. А ведь это может быть что угодно – от простой жажды власти до сдачи страны на милость Путина. Свергая Лукашенко, хорошо бы знать, что планируется ему на смену. Это только в теории все выглядит так: вот сместим диктатора, а потом в свободном выборе найдем свой путь. На деле же, все активы получает политическая сила, возглавлявшая протест, и как она этими активами распорядится – большой вопрос. Поэтому политические взгляды лидеров протеста, а еще лучше сформулированная программа – насущная необходимость борьбы с тиранией. Еще до того, как диктатора удастся выкинуть вон. Чтобы люди знали ради чего стараются. Хорошо бы, Мария Колесникова уже теперь открыто проявила свои политические предпочтения.

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