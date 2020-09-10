Колесникова: мене погрожували живою або частинами вивезти з Білорусі
Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, яку утримують в одному із СІЗО Мінська, вимагає зареєструвати кримінальні провадження щодо співробітників КДБ і ГУБОЗіК, які надавали на неї тиск.
Вона описала все, що з нею відбувалося 7 та 8 вересня, а саме: викрадення невідомими людьми, погрози позбавлення життя, спробу силою видворити за межі країни. Заяви опозиціонерки передала до Слідчого комітету Білорусі її адвокатка Людмила Козак, передає TUT.BY.
Зокрема, Колесникова вказала конкретні імена й посади людей, які чинили на неї психологічний тиск у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі та Комітеті державної безпеки країни.
Вона вимагає зареєструвати кримінальні провадження щодо цих співробітників силових структур за ознаками злочинів, передбачених ст. 182 (викрадення людини), ст. 183 (незаконне позбавлення волі) і ст. 186 (погрози вбивством) КК РБ.
У заяві опозиціонерка підкреслила, що може впізнати всіх, кого перерахувала, і готова дати докладні свідчення.
Видання привело цитати із заяви Марії Колесникової:
"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи частинами. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала реально".
"З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене запроторили в камеру, де я була до години. Під час мого незаконного утримання в ГУБОЗіК, КДБ РБ, використовуючи будь-яку можливість, я заявляла співробітникам, які проходили повз, про те, що мене викрали, вимагала повідомити про місце свого перебування адвокату і батьку".
"Після того, як співробітники КДБ РБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п. п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь".
"Після того, як я порвала свій паспорт, унеможлививши в такий спосіб в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 08.09.2020 р".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 вересня стало відомо, що в центрі Мінська нібито викрали членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.
Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що 8 вересня Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.
Разом із тим провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також зазначалося, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.
Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.
Батько Марії Колесникової заявив, що його доньку затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську.