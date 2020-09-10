Колесникова: мене погрожували живою або частинами вивезти з Білорусі

Колесникова звернулася до СК Білорусі за фактом викрадення, тиску і погроз.

Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, яку утримують в одному із СІЗО Мінська, вимагає зареєструвати кримінальні провадження щодо співробітників КДБ і ГУБОЗіК, які надавали на неї тиск.

Вона описала все, що з нею відбувалося 7 та 8 вересня, а саме: викрадення невідомими людьми, погрози позбавлення життя, спробу силою видворити за межі країни. Заяви опозиціонерки передала до Слідчого комітету Білорусі її адвокатка Людмила Козак, передає TUT.BY.

Зокрема, Колесникова вказала конкретні імена й посади людей, які чинили на неї психологічний тиск у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі та Комітеті державної безпеки країни.

Колесникова під час мирних мітингів у Білорусі 30 серпня.

Вона вимагає зареєструвати кримінальні провадження щодо цих співробітників силових структур за ознаками злочинів, передбачених ст. 182 (викрадення людини), ст. 183 (незаконне позбавлення волі) і ст. 186 (погрози вбивством) КК РБ.

У заяві опозиціонерка підкреслила, що може впізнати всіх, кого перерахувала, і готова дати докладні свідчення.

Видання привело цитати із заяви Марії Колесникової:

"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи частинами. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала реально".

"З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене запроторили в камеру, де я була до години. Під час мого незаконного утримання в ГУБОЗіК, КДБ РБ, використовуючи будь-яку можливість, я заявляла співробітникам, які проходили повз, про те, що мене викрали, вимагала повідомити про місце свого перебування адвокату і батьку".

Батько Марії Колесникової показав сліди злому на дверях квартири, де до арешту жила активістка опозиції Білорусі

"Після того, як співробітники КДБ РБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п. п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь".

"Після того, як я порвала свій паспорт, унеможлививши в такий спосіб в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 08.09.2020 р".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 вересня стало відомо, що в центрі Мінська нібито викрали членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що 8 вересня Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.

Разом із тим провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також зазначалося, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.

Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.

Батько Марії Колесникової заявив, що його доньку затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!