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Кольченко оголосив голодування у російській в'язниці

1.4тЧитати новину російською

Незаконно засуджений в РФ у справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, який заявив про аналогічний крок 18 днів тому.

Про це розповів адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін, передає "Медіазона".

За його словами, інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

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Олег Сенцов и Олександр Кольченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов звернувся до світу зі зворушливим "переможним" посланням.

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Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовОлександр Кольченко
Місце
Росія
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