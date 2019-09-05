Коханки Трампа: чи загрожує імпічмент президенту США за позашлюбні романи

Минулорічний скандал довкола роману президента США Дональд Трамп з порноакторкою Стормі Деніелс, який здавалося б вщухнув, може набрати нових обертів.

Американська газета "The Washington Post" опублікувала статтю, у якій ідеться, що конгресмени хочуть провести розслідування щодо таємних виплат Трампа колишнім коханкам взамін на мовчання про їхній зв'язок з діючим президентом.

OBOZREVATEL розбирався в цьому та попередніх скандалах, а також наскільки вони загрожують кар'єрі Трампа.

Порноакторка Стормі Деніелс та Дональд Трамп Колаж

Шкідливі зв’язки

Колишній адвокат президента США Майкл Коен вже кілька місяців відбуває своє трирічне покарання у в'язниці штату Нью-Йорк за ухилення від сплати податків, за брехню Конгресу і за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

Суть останнього злочин полягає в незаконних виплатах коханкам чинного президента США Дональда Трампа: щоб вони мовчали про колишні зв'язки з нинішнім господарем Білого дому. Так, 130 тисяч доларів було заплачено порноакторці Стормі Деніелс та 150 тисяч долларів – колишній моделі Playboy Карен Макдугал.

У матеріалах справи Дональд Трамп фігурує як "Особа-1". Але прокурори завершили розслідування, не надавши жодних звинувачень комусь, окрім Коена. Хоча Демократи впевнені, що дії колишнього адвоката не могли відбутись без погодження з клієнтом.

До того ж сам Коен, який визнав свою провину й пішов на угоду зі слідством, заявливиши, що платив дівчатам за вказівкою Дональда Трампа.

Джерела The Washington Post повідомили, що юридичний комітет Палати представників Конгресу США проведе слухання і запросить на них цих свідків уже в жовтні. Демократи сподіваються, що тепер буде достатньо доказів, щоб назвати Трампа співучасником цього епізоду і притягнути його до відповідальності.

Правда, притягнути до кримінальної відповідальності чинного президента, згідно з американським законодавством, неможливо. А звільнити його з посади можна лише через імпічмент. І майбутні слухання ставлять на меті запустити процедуру імпічменту президенту Трампу.

Трикутник "Мюллер-Трамп-Росія"

Ще одне питання, яке попри завершення слідства ще може наздогнати Дональда Трампа – втручання Росії в президентські вибори 2016 й можлива змова очільників Кремля і Білого дому.

Висновок спеціального прокурора США Роберта Мюллера про результати розслідування російського впливу на голосування не навів достатньо доказів, щоб довести можливий злочин Трампа чи його членів його команди у цій справі. Однак, у доповіді Мюллер задокументував спроби лідера держави перешкодити розслідуванню.

Роберт Мюллєр, спецпрокурор США EPA/UPG

Досі Трампу і його команді вдавалося блокувати публікацію повної доповіді колишнього спецпрокурора і спроби запустити процедуру імпічменту. Але на цей раз Демократи ретельно готують переконливі докази проти президента США. За інформацією The Washington Post , уже наступного тижня (коли Палата представників повернеться на сесію), юридичний комітет Палати представників планує продовжити роботу над п’ятьма епізодами можливого перешкоджання правосуддю Трампом, що були викладені в доповіді спецпрокурора.

Зокрема, ідеться про прохання Трампа до колишнього керівника ФБР Джеймса Комі відкласти справу радника з національної безпеки Майкла Фліна. Також описана спроба Трампа позбутися від генерального прокурора Джеймса Сешенса, який відмовився від розслідування втручання Росії, чим розлютив Трампа.

Окрім того, є відомості про спроби звільнити Мюллера – для цього Трамп задіяв юрконсультанта Білого дому Дона Макгана. Зафіксований факт, що Макган поділився про "божевільне" прохання Трампа в телефонній розмові.

І хоча слідство Мюллера не підтвердило зв’язків між передвиборчим штабом президента США і Кремлем, колишній адвокат Трампа Майкл Коен під час слухань у Конгресі заявляв, що нинішній президент заздалегідь знав про те, що Wikileaks оприлюднить листування національного комітету Демократичної партії під час виборчої кампанії. Тоді цей "витік" суттєво вплинув на хід передвиборчої кампанії. Генеральний прокурор США Вільям Барр за результатами слідства підтвердив, що саме російська спецслужба ГРУ розповсюдила листи з сервера Демократичної партії через Wikileaks . Однак розслідування не знайшло доказів того, що Дональд Трамп чи хтось з його помічників вступали у змову з Росією.

Далі буде?

Частина президентської команди – керівник передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт і колишній адвокат Майкл Коен, уже отримали тюремні покарання і відбувають терміни.

Вирок колишньому раднику президента США Майку Флінну суд визначить цієї осені.

Президент США до цього часу залишається неушкодженим. Але ця суперздатність може бути не вічною. Процедура імпічменту, якщо навіть запущена, навряд чи буде успішною – бо не набере дві третини голосів у Сенаті.

Проте інформаційна кампанія навколо імпічменту може серйозно похитнути іміджеві позиції Трампа напередодні президентських виборів у 2020 році. І якщо він вибори програє, то, за словами спецпрокурора Мюллера, висунути Трампу обвинувачення в перешкоджанні правосуддю можна буде і після складення ним своїх президентських повноважень.

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