Господа, я не совсем понимаю ваше уныние, по поводу того, что Бабченко не убили, а сделали спец операцию подобную. Типа, вот теперь русская пропаганда раструбит, что всё ложь. Пардон за мой язык, но я х*р положил на то, что они говорят. Кого волнует мнение Маньки Захаровой или такого мудака как Лавров? Не хотят верить, хотят говорить, что это пропаганда - их доверие и их слова, это последнее в этой жизни, что меня и вас должно волновать. Это лживая, мерзопакостная страна уродов и мудаков. Для них это всё и говорится. И если сожалеть, что они вот теперь не верят, потому что его не на самом деле убили - блин, да, давайте, чтобы Захарова и всё это быдло из России поверило, на самом деле его убьём, а то не дай бог, они начнут пропаганду толкать и обесценят чей то подвиг.
Вы себя вообще слушаете хоть раз в жизни? И метать бисер перед совковыми твдрочерами на Путина, это себя не уважать. Рассуждаете как совки. Человека спасли - ЭТО ГЛАВНОЕ. А то, что меня обманули на день, другой - я прощаю, так как ничего нет выше человеческой жизни, которую таким образом спасли.
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