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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

Кого волнует мнение Маньки Захаровой?

9.8тЧитати новину російською

Господа, я не совсем понимаю ваше уныние, по поводу того, что Бабченко не убили, а сделали спец операцию подобную. Типа, вот теперь русская пропаганда раструбит, что всё ложь. Пардон за мой язык, но я х*р положил на то, что они говорят. Кого волнует мнение Маньки Захаровой или такого мудака как Лавров? Не хотят верить, хотят говорить, что это пропаганда - их доверие и их слова, это последнее в этой жизни, что меня и вас должно волновать. Это лживая, мерзопакостная страна уродов и мудаков. Для них это всё и говорится. И если сожалеть, что они вот теперь не верят, потому что его не на самом деле убили - блин, да, давайте, чтобы Захарова и всё это быдло из России поверило, на самом деле его убьём, а то не дай бог, они начнут пропаганду толкать и обесценят чей то подвиг.

Новини
Я пока еще живой, не дождутся!

Вы себя вообще слушаете хоть раз в жизни? И метать бисер перед совковыми твдрочерами на Путина, это себя не уважать. Рассуждаете как совки. Человека спасли - ЭТО ГЛАВНОЕ. А то, что меня обманули на день, другой - я прощаю, так как ничего нет выше человеческой жизни, которую таким образом спасли.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Марія ЗахароваСергій Лавров
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РФ никто про Бабченко не помнит, и валить его никто не собирался. Он никому не нужен. СБУ сама себе только рекламу делает
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да не только тебя обманули, тупой ты скот. Фся усраина полдня рыдала по плешивому журнализду. И на Западе повелись на этот тупой разводняк, а вот их то мнение о вас, которые наипали тамошних пейсателей и политиков тебя, шавка ты пиндосовская ох как волнует. Потому что ты нерабыдло а они твои хозяева. И подставились вы хохложопые перед ними неслабо.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
"Кого волнует мнение Маньки Захаровой или такого мудака как Лавров" . А кого волнует мнение какого-то дурака Флинта? Только его самого и ОбоСреватель для нагнетания страстей.
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