Кого ненавидить Трамп: у США розгорівся скандал через тест у школі

В одній з Бедфордських державних шкіл (Мічиган) діти проходили тест про те, кого ненавидить президент США Дональд Трамп.

Як говориться в заяві суперінтенданта шкіл Карла Шульца в Facebook, питання тесту є "неточними" і "недоречними".

У Twitter опубліковано скріншот одного зі спірних питань, яке зображує Трампа як расиста, ксенофоба і жінконенависника (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з вашим сприйняттям, кого Трамп ненавидить?" – говорить питання, за яким слідують чотири варіанти відповіді: "жінок", "чорних людей", "мексиканців" або "всіх перерахованих вище".

За словами Шульца, округ досліджував ситуацію і виявив, що вчитель взяв заздалегідь створений тест з невизначеного "популярного освітнього посібника" і дав його учням, не перевіривши належним чином питання.

Представники округу не змогли визначити джерело вікторини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США скульптор Стефан Манка створив величезний портрет американського президента Дональда Трампа з 2020 фалоімітаторів.

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