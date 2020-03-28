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28 березня • оновлено в 17:19
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Кого Борис Джонсон міг заразити коронавірусом: усі зустрічі за останні 10 днів

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед тим, як його тест на коронавірус показав позитивний результат, був в тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я країни.

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Газета Daily Mail відтворила хронологію контактів Джонсона, починаючи з 17 березня. У цей день прем'єр провів брифінг щодо коронавірусу з канцлером-касиром Ріші Сунаком і головним науковим радником Патріком Валлансом (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Getty Images

18 березня Джонсон відзвітував про боротьбу з COVID-19 в палаті громад Великобританії.

19 березня він провів черговий брифінг з професором Крісом Вітті і Патріком Валлансом.

20 березня – брифінг з Ріші Сунаком і заступником головного лікаря Дженні Харріс.

21 березня відбулася нарада щодо ситуації з коронавірусом у Кабінеті міністрів.

22 березня – брифінг з держсекретарем з житлових питань Робертом Дженріком і Дженні Харріс.

23 березня прем'єр записав звернення до британського народу.

24 березня Джонсон головував на щотижневому засіданні Кабміну.

25 березня він знову відповідав на питання в палаті громад, а також виступив на першій віддаленій прес-конференції щодо коронавірусу.

І 26 березня прем'єр з канцлером разом вітали оплесками співробітників Національної служби охорони здоров'я.

Ріші Сунак, Борис Джонсон і Патрік Валланс

Ріші Сунак, Борис Джонсон і Патрік Валланс

Daily Mail

Борис Джонсон в палаті громад

Борис Джонсон в палаті громад

Daily Mail

Кріс Вітті, Борис Джонсон і Патрік Валланс

Кріс Вітті, Борис Джонсон і Патрік Валланс

Daily Mail

Ріші Сунак, Борис Джонсон і Дженні Харріс

Ріші Сунак, Борис Джонсон і Дженні Харріс

Daily Mail

Борис Джонсон у Кабміні

Борис Джонсон у Кабміні

Daily Mail

Роберт Дженрік, Борис Джонсон і Дженні Харріс

Роберт Дженрік, Борис Джонсон і Дженні Харріс

Daily Mail

Борис Джонсон записує звернення

Борис Джонсон записує звернення

Daily Mail

Борис Джонсон на онлайн-засіданні Кабміну

Борис Джонсон на онлайн-засіданні Кабміну

Daily Mail

Борис Джонсон в палаті громад

Борис Джонсон в палаті громад

Daily Mail

Борис Джонсон на брифінгу

Борис Джонсон на брифінгу

Daily Mail

Ріші Сунак і Борис Джонсон

Ріші Сунак і Борис Джонсон

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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