Кого Борис Джонсон міг заразити коронавірусом: усі зустрічі за останні 10 днів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед тим, як його тест на коронавірус показав позитивний результат, був в тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я країни.
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Газета Daily Mail відтворила хронологію контактів Джонсона, починаючи з 17 березня. У цей день прем'єр провів брифінг щодо коронавірусу з канцлером-касиром Ріші Сунаком і головним науковим радником Патріком Валлансом (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Борис Джонсон
Getty Images
18 березня Джонсон відзвітував про боротьбу з COVID-19 в палаті громад Великобританії.
19 березня він провів черговий брифінг з професором Крісом Вітті і Патріком Валлансом.
20 березня – брифінг з Ріші Сунаком і заступником головного лікаря Дженні Харріс.
21 березня відбулася нарада щодо ситуації з коронавірусом у Кабінеті міністрів.
22 березня – брифінг з держсекретарем з житлових питань Робертом Дженріком і Дженні Харріс.
23 березня прем'єр записав звернення до британського народу.
24 березня Джонсон головував на щотижневому засіданні Кабміну.
25 березня він знову відповідав на питання в палаті громад, а також виступив на першій віддаленій прес-конференції щодо коронавірусу.
І 26 березня прем'єр з канцлером разом вітали оплесками співробітників Національної служби охорони здоров'я.
Ріші Сунак, Борис Джонсон і Патрік Валланс
Daily Mail
Борис Джонсон в палаті громад
Daily Mail
Кріс Вітті, Борис Джонсон і Патрік Валланс
Daily Mail
Ріші Сунак, Борис Джонсон і Дженні Харріс
Daily Mail
Борис Джонсон у Кабміні
Daily Mail
Роберт Дженрік, Борис Джонсон і Дженні Харріс
Daily Mail
Борис Джонсон записує звернення
Daily Mail
Борис Джонсон на онлайн-засіданні Кабміну
Daily Mail
Борис Джонсон в палаті громад
Daily Mail
Борис Джонсон на брифінгу
Daily Mail
Ріші Сунак і Борис Джонсон
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус.
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