Лукашенко за четыре дня до визита в Сочи к Путину подарили раритетный оригинал карты Российской империи 1866 г. Подарок, формально к минувшему дню рождения, вручил посол РФ в Беларуси со словами: "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому". Подтверждение весьма спорное и гораздо интересней тревога Москвы, проступившая в этом подарке.

Кремль таким жестом начальственно намекнул Лукашенко, пора назад в империю, и одновременно ясно высказал тревогу, что кто-то хочет изменить границы Беларуси. Но не назвал, кто. Если последовать за российской пропагандой и белорусским официозом, то, разумеется, это Литва и Польша, хотят отнять у Беларуси какие-то территории. Но никто не может назвать наверняка какие, поскольку ни в Вильнюсе, ни в Варшаве с 1991 г. таких заявлений не делали.

Сейчас Москва стала приписывать Варшаве желание захватить Гомельскую область, чем обидела не только Брестскую область, но и саму Польшу. Как-то не логично, почему захватывать только одну область, если можно захватить как минимум две. Если подарить Лукашенко карты Речи Посполитой и Великого княжества Литовского, то и Смоленскую с Брянской тоже.

Ещё и часть Псковской, а то и сам Псков, где хранится меч литовского князя Довмонта, правившего в нём с 1266 по 1299 г. При Довмонте Псков дани Золотой Орде не платил и от подвластного ей Новгорода де-факто отделился. В XVI в. Довмонт, как и Александр Невский, был причислен Московской церковью к лику святых, поскольку Иван Грозный проводил массовую компанию по канонизации и созданию пантеона местных святых. Но в итоге Иван Грозный на памятник 1000-летия России, установленный в Новгороде при царе Александре II в 1862 г. не попал, а статуя Довмонта там есть. На основании этого факта псковские сепаратисты и националисты уже десять лет как "поднимают голову" и хотят установить памятник Довмонту в Пскове, но никак не одолеют вето Москвы.

Литва и Польша хотят захватить Беларусь или её часть не больше, чем Обама и США хотели в 2014 г. захватить Крым, но почему-то не захватили даже Одессу. Притом, что никто, даже Москва, носившаяся с идеями "Бессарабской народной республики" и порто-франко, не помешала бы сделать из Одесской области ещё один штат или дать ей статус как у Пуэрто-Рико "неинкорпорированной организованной территории". С 1967 г. на этом острове в Карибском море прошёл не один референдум по вопросу о вступлении его в США в качестве полноценного штата. Большинство пуэрториканцев стабильно голосует за вступление, но Белый дом за 50 лет ни разу не согласился пойти на встречу пожеланиям трудящихся острова. Кремль так долго не утерпел бы. Там всегда без промедления готовы откликнуться на такие пожелания, как только ему удаётся их организовать.

Когда Лукашенко после 9 августа начал везде эмоционально рассказывать о том, что Польша и Литва, опираясь на всю мощь НАТО, вот-вот захватят Беларусь, он стал палить уже не по одному "зайцу", а сразу по двум.

Первый "заяц" – Москва, всегда знала и была всецело согласна, что НАТО вот-вот захватит Беларусь и свыклась с тем, что только Лукашенко может не допустить появления американской ракетной базы напротив Смоленска. Но что это произойдёт в ближайшей понедельник было неожиданностью даже для неё. Разумеется, ни Москва, ни "заяц" № 2 – жители Беларуси, в эту сказку от "батьки" не поверили. Однако в Москве оценили её как полезную, особенно в нынешней ситуации, и подыграли: сделали официальное заявление: если Беларусь нужна ещё кому-то кроме нас, то мы не отдадим её и будем защищать всеми средствами.

В результате Лукашенко, чтобы сказку сделать былью, стал срочно перебрасывать на западную границу весьма скромные воинские соединения Беларуси. Как обычно, шума было больше, чем войска, и для внушительности пришлось призвать около двух тысяч резервистов. Не только НАТО, но даже литовцы, не испугались этих передвижений. В итоге к 12 сентября в Лукашенко председатель колхоза победил главнокомандующего.

В субботу он провёл совещание с генералами и сообщил им, что поскольку учения НАТО в принципе закончились, то пора вернуть войска в места их постоянной дислокации, манёвры слишком дорого обходятся казне. Министр обороны генерал Виктор Хренин доложил, это уже сделано. Но поскольку в 15 км от границы с Литвой в местечке Пабрад появился 2-ой танковый батальон 69-го танкового полка США, то в ответ грузит танки на железнодорожные платформы батальон 11-ой бригады и едет на Осиповичский полигон. Лукашенко не стал спорить и санкционировал перемещение батальона.

Для сравнения – сухопутные вооружённые силы Беларуси состоят всего из четырёх механизированных бригад, одна из них артиллерийская, и располагают 600 танками. Но неизвестно, сколько из них в строю, а сколько стоит на хранении и в каком состоянии. В армии ФРГ не все танки завелись, когда их сняли с хранения, так что у бундесвера есть надёжно только 200 танков. Украинская армия в 2014-2015 гг. в боях на Донбассе вывела из строя более 400 танков противника. Армия у Беларуси, конечно, многократно больше, чем у Литвы, но как показала история войны с Россией, при интенсивных боях её надолго не хватить. Особенно, если перемещение каждого батальона приходится согласовывать с Лукашенко. Возможно, он держит в прицеле и третьего "зайца" – армию, чтобы она не стала в текущей ситуации самостоятельным политическим фактором.

Военный переворот в Беларуси выглядит экзотикой, но почему бы и нет? Если глава государства никак не поймёт, что пора написать заявление об уходе, то кто-то должен положить перед ним лист бумаги и решительно об этом попросить, играя автоматом.

В Португалии в 1974 г. во время "революции гвоздик" именно переход армии на сторону демонстрантов стал завершающим и решающим фактором. Можно вспомнить ещё и свержение Чаушеску, хотя в Румынии вроде нет традиции взятия армией власти или Российскую империю XVIII в., где было четыре удачных военных переворота. В Украине после смерти Богдана Хмельницкого за 30 лет их было больше, но не в питерском, а в демократичном формате с "чёрными радами" и голосованиями на майданах. Украина в этом следовала практике Речи Посполитой, конституция которой разрешала шляхте и горожанам устраивать восстания и объявлять войну королю. Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на телеканале Zik Медведчука недавно заявил о перевороте, который готовят армия, СБУ и Порошенко с "Евросолидарностью". Это уже второе такое заявление за год от бывших членов фан-клуба Януковича.

Так что, не удивительно, что Лукашенко не так боится армий Польши и Литвы, как собственной, почему и гоняет её уже месяц на манёвры с сомнительной целью "выбить НАТО с Изюмского шляха".

Поскольку в Кремле в польско-литовское вторжение верят не больше, чем в офисе у Лукашенко, то возникает подозрение, что слова посла о границах Беларуси при вручении карты были отзвуком их собственного диалога об условиях аншлюса. Они адресовались именно Лукашенко, который в этом торге с Кремлём выставляет условие присоединения к Беларуси какой-то части соседних территорий РФ. Скажем так, по примеру возвращения Крыма в 1954 г. Украине из состава РСФСР.

Со стороны Лукашенко такое условие – это сильный ход. Рассмотрим его в динамике. Он подписывает от имени Беларуси соглашается на полный аншлюс с РФ, но при условии возврата ей Смоленской и Брянской областей и части районов Псковщины. В такой ситуации сложно обвинять Лукашенко в сдаче Беларуси, поскольку её территория существенно увеличится в составе обновлённого "Союзного государства". Бонус для него – жители этих областей на досрочных выборах президента Беларуси по случаю "воссоединения" и изменений в конституции проголосуют в том самом "подавляющем большинстве" за Лукашенко, а не за Тихановскую или того, кто вместо неё будет. Рейтинг у Лукашенко в этих областях явно сейчас выше, чем в самой Беларуси. После этого Лукашенко гарантировано 5-6 лет жизни с титулом местного президента, второго в РФ после главы Татарстана, а потом можно и передавать дела кому-то из сыновей. Если в строках из "Мцыри" Лермонтова заметь Грузию на Беларусь, то выйдет "И Беларусь цвела за гранью дружеских штыков, не опасаяся врагов".

Для Кремля такой вариант тоже весьма привлекателен. Его можно сформулировать строками из того же "Мцыри" о Грузии с могильной плиты: "Как, удручён своим венцом, Такой-то царь, в такой-то год, Вручил России свой народ". Что Лукашенко удручён своим венцом, так это точно, как и то, что Москва хочет поглотить Беларусь по возможности без стрельбы и эксцессов.

Передача Беларуси двух областей взамен за её полный аншлюс, – это красивый ход. РФ формально передаёт Беларуси две области, а взамен получает шесть. Но самое главное – российский олигархат получит то, что его действительно интересует в Беларуси больше всего: производство калийных удобрений, два завода по переработке нефти, БелАЗ и ещё что-то не столь крупное. Большая приватизация после аншлюса неизбежна, поскольку без неё для России он в общем-то бессмысленный. Поэтому на конкурсах по приватизации будет столь же неизбежно побеждать российский капитал. К тому же, в Беларуси крупных частных капиталов, способных ему противится, просто нет. Другой бонус для России от аншлюса – проблема импортозамещения продовольствия будет существенно смягчена. Но есть минус – белорусские креветки и бананы на какое-то время исчезнут из магазинов в РФ, пока контрабанду не наладят по новым схемам.

Однако, главная проблема не в исчезновении белорусских креветок, и не в уламывании Лукашенко, а в том, как объяснить россиянам передачу Беларуси двух областей. Сказать, что Путин был пьян, как Хрущёв с Крымом, не получится, а любой возврат территорий оскорбителен для национальной гордости великороссов. За Аляской они плачут до сих пор так, как будто оттуда "пошла земля Русская", и запускают себе в утешение фейки, что продала её немка Екатерина II или что денег за неё не получили.

Помимо этой проблемы, есть ещё и гигантские технические сложности с реализацией такой схемы аншлюса, умноженные на боязнь, что Лукашенко и белорусские элиты могут "кинуть" Москву на каждом повороте. Поэтому переговоры об интеграции и вдувании жизни в "союзное государство" сами по себе сложные и затяжные, хотя и энергично ведутся Кремлём уже год. Вдобавок, многое в них приходится держать в тайне, подобно секретным приложениям к пакту Молотова и Риббентропа. Реализация на практике как тайных, так и явных условий, этого соглашения тоже весьма затруднительна и не может быть осуществлена быстро, несмотря на нетерпение и торопливость Кремля. Особенно с учётом идущей в Беларуси антиавторитарной революции.

Поэтому Лукашенко сегодня в Сочи подпишет не все бумаги и не о всех подписанных будет сообщено. Ещё меньшее число их появится в публичном доступе, поскольку как в Минске, так и в Москве, хорошо понимают, что для Лукашенко подписание может стать тем же, чем для Януковича стало неподписание в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС. Образно говоря, – последней каплей, переполнившей чашу. Известие о том, что Путин может передать Лукашенко, скажем так, в лён или в держание, Брянскую и Смоленскую область, для Кремля не катастрофа, но нервы потреплет. Так что, сочинские заговорщики будут пока вести себя предельно осторожно, выжидая удобного момента, когда Путин сможет без проблем сообщить о пожаловании этих областей Лукашенко в знак вечной дружбы между белорусским и российским народами.