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КНДР знищила останній ядерний полігон Ихара: фото до і після

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Північна Корея ліквідувала основний полігон Ихара, призначений для випробування двигунів балістичних ракет.

Про це повідомляє спеціалізований сайт 38 North з посиланням на експертів США.

"Зруйнований стенд - єдине відоме місце, яке використовувалося для випробувань технології для балістичних ракет середньої дальності KN-15", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що експерти зробили висновки про ліквідацію полігону на основі супутникових знімків. Однак поки невідомо, чи є знищення об'єкта свідченням припинення ракетної програми КНДР.

до демонтажу

38north.org

до демонтажу

38north.org

Роботи з демонтажу стартували на початку травня і закінчилися до 19 травня. За даними порталу, полігон Ихара був єдиним відомим місцем, де йшли випробування твердопаливних ракет Pukguksong-2 (KN-15). Стенд міг також використовуватися для тестування таких міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), як було показано під час військового параду в квітні 2017 року Пхеньяні.

після демонтажу

38north.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні військові Міністерства оборони Північної Кореї підірвали всі три шахти і споруди на полігоні для випробувань ядерної зброї "Пхунгері".

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про припинення ядерних і ракетних випробувань і закрив випробувальний ядерний полігон.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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