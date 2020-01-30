КНДР закрила країну через загрозу коронавірусу

Північна Корея до 1 березня закрила в'їзд в країну авіатранспортом через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє представництво національної авіакомпанії КНДР Air Koryo.

"Із завтрашнього дня (31 січня) на рейс Air Koryo за маршрутом Владивосток – Пхеньян заборонена посадка іноземців. Дана обмежувальна міра вводиться тимчасово до 1 березня", – йдеться в повідомленні.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин

Відзначимо, що рейс Владивостока в Пхеньян був єдиним авіарейсом, яким іноземці могли потрапити в закриту країну. Однак при цьому з РФ в КНДР залишається курсувати поїзд.

"Потяги з КНДР в Росію поки продовжать курсувати, проте всім іноземним пасажирам, які прибувають в республіку через російський кордон доведеться відправитися на місячний карантин", – повідомили ТАРС в Пхеньяні.

Додамо, що раніше китайська Air China скасувала польоти з Китаю в КНДР до 1 березня. У свою чергу Air Koryo планує виконати два своїх рейсу з Пхеньяна в Пекін 1 і 4 лютого, а потім також призупинити на місяць польоти в Китай. Закриють також залізничне сполучення по маршруту Пхеньян – Даньдун і Пхеньян – Пекін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сінгапурі, В'єтнамі та Індії підтвердили перший випадок захворювання смертельним коронавірусів nCoV, який поширився з Китаю.

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