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КНДР втретє за тиждень запустила ракети: що відбувається

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КНДР втретє за цей тиждень запустила невстановлені ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї. Вони стверджують, що снаряди були випущені з провінції Хамгьон-Південь у бік Японського моря.

Крім того, двоє американських чиновників підтвердили новий запуск ракет Північною Кореєю.

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Запуск ракети

Запуск ракети

"КП"

У Білому Домі впевнені, що ці випробування не становлять загрози для США. Цієї позиції нібито дотримується і глава держави Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі узбережжя Японського моря в середу, 31 липня, були запущені нові балістичні ракети КНДР малого радіусу дії.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Північна Корея
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даже КНДР в состоянии выпускать хоть какие-то ракеты. Только нерабы, ничего не делают и с гордо поднятой головой, идут просить милостыню.
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