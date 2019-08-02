КНДР втретє за тиждень запустила ракети: що відбувається

КНДР втретє за цей тиждень запустила невстановлені ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї. Вони стверджують, що снаряди були випущені з провінції Хамгьон-Південь у бік Японського моря.

Крім того, двоє американських чиновників підтвердили новий запуск ракет Північною Кореєю.

Запуск ракети "КП"

У Білому Домі впевнені, що ці випробування не становлять загрози для США. Цієї позиції нібито дотримується і глава держави Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі узбережжя Японського моря в середу, 31 липня, були запущені нові балістичні ракети КНДР малого радіусу дії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся